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20/03/2024

袁澧林氣管過敏收窄入院！養貓7年突然對貓毛過敏？男護士用溫度紙拎簽名

#袁澧林 #晴報文章 #張繼聰 #貓 #護士 #醫生 #娛樂 #過敏 #演員 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　文青女神演員袁澧林（Angela）早前喺社交平台自揭入院，突然出現過敏導致氣管收窄，聽落都覺得恐怖！

 

　　袁澧林Post出多張相，講述佢入院過程，留言：「太久沒回家，摸貓還能摸到進醫院真是天方夜譚，由於氣促呼吸不順暢，護士馬上推來輪椅給其實可以行走的我，我生平第一次被定義為緊急狀態被帶去分流房間，腦海中全是『omg原來會這樣』。」我問是甚麼事護士不能說要等醫生來，卻將心電圖儀器貼到我全身都是。還在我驚魂未定時幽幽地報價『那我說一下你所在的房間要 $xxx 元一小時』、『由於你呼吸還沒順暢起來我會監測著你，心電圖也跟你說一聲，費用是 $xx 半小時』做人真是奇妙，生存在世每天都有新的體驗。」

 

 

　　袁澧林仲因為今次突然不適影響工作：「我躺在病床上，感受著自己因入院而放了工作（圍讀日）飛機這件事，一邊萬分歉疚，一邊感恩終於可以睡一覺了——這兩個禮拜的日程實在⋯⋯」佢仲講笑話自己新買好fashion嘅褲，個pattern好襯醫院，話自己「自帶病人褲」，非常幽默。袁澧林透露令到佢過敏嘅原因係因為貓貓，本來都係好常見嘅事，不過最出奇嘅就係佢已經養咗貓7年：「報告：我沒有大礙，只是對貓毛過敏導致氣管收窄。重點：我貓養了七年 原來可以這樣，一覺醒來發現突然對自己的貓過敏的嗎？」

 

 

　　袁澧林最後喺story透露自己已經執緊嘢出院，要多謝醫生護士照顧，仲爆有男fans問佢拎簽名，承諾下次會「派福利」：「還有那個幫我量血壓的男護士，下次不要用溫度紙拿簽名啦！！俾張A4紙我，我下次幫你畫滿佢。」好友張繼聰都有留言慰問，佢就表示自己已去咗台灣繼續工作。唔少網民都叫佢好好休息，好大機會係因為休息唔夠令到免疫力下降先會突然爆發過敏。

 

轉載自: 晴報

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