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16/04/2024

金像獎2024 | 梁朝偉余香凝成金像獎影帝影后！黃子華擔心《毒舌大狀》捧蛋台上哽咽！睇埋完整得獎名單

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Text: 李潔盈 Photo: 湯梓謙

　　《第42屆香港電影金像獎》圓滿舉行，大會頒發多個大獎，《金手指》獲得六個獎成為大贏家，而大獎則是《白日之下》的天下，女主角余香凝、男配角姜大衞及女配角梁雍婷成功奪得，影帝則是身在德國的梁朝偉憑《金手指》奪得。而「最佳電影」由《毒舌大狀》奪得，黃子華失落影帝，更擔心團隊未能獲獎而一度哽咽，場面感動。

 

 

　　「最佳女主角」獎由鄭秀文負責頒獎，鄭秀文自從去年6月開始因確診新冠肺炎引發哮喘，一直都養病休息至今，正式再次在大型活動公開露面，見她精神奕奕，狀態大勇。最終，獎項由大熱的余香凝獲得，她喊住口多謝老公、兩個女兒同媽媽，感激家人全力支持她去追夢。

 

　　而「最佳男主角」原本由劉青雲和袁詠儀去頒發，不過最終換上古天樂，全場都以為報幕員陳永業讀錯名，但原來古天樂大玩錯有錯著，直接拎劉青雲和袁詠儀的講稿照講，惹起全場爆笑。大會歡迎兩人上台時，演湊出《新不了情》主題曲的音樂，古天樂自我介紹是劉青雲：「我係劉青雲，史上第一次用呢個樣，亦係最後一次用呢個樣！」袁詠儀大笑讚青雲「靚仔咗」，古天樂用《新不了情》的角色名「阿敏」來稱呼袁詠儀，而袁詠儀用「阿傑」來回敬，兩人相隔三十年再「重聚」，提到當年《新不了情》四個演員有三位演員得獎，偏偏劉青雲失落，古天樂扮劉青雲說：「我承認自己運氣唔好，但我有才華，我13年之後就得到獎喇！其實青雲病咗，所以我先代佢！」

 

　　袁詠儀邀請幾位「最佳男主角」候選人演一次失落獎項的反應，搞笑的黃子華直接氣憤離座，其他幾位都沒有反應，而身在德國的梁朝偉都有著住西裝直播見證重要一刻，直至頒獎前一刻，古天樂向台下的林保怡說：「我驚我行出嚟，林保怡以為得獎，金像獎真係到最後都唔會知！」最終袁詠儀宣布梁朝偉得獎，並由老婆劉嘉玲上台代領。未知是否不在舞台上面，梁朝偉明顯心情輕鬆，更隔空跟劉嘉玲的互動大放笑彈，梁朝偉說：「唔識講好開心囉，因為好耐冇喺香港電影金像獎攞獎，十幾年喇，好開心，係咪而家要開始講得獎感受，嘉玲姐？」梁朝偉先後多謝電影的團隊，再感激現場的太太，他說：「影梗係要多謝你呀喇，嘉玲姐，咁多年來鼓勵同支持，等我講埋先，仲有多謝我嘅屋企人，同埋41年演藝生涯入面支持我嘅觀眾朋友！」隨後，劉嘉玲問過梁朝偉意見後，她亦有發言：「我想講兩句，我知道梁朝偉一攞獎，啲人就會話：『唔係呀嘛，又係佢呀？畀啲機會人啦！』但係咁多年喺佢身邊，我覺得梁朝偉真係個好偉大嘅演員...」梁朝偉即時謙言：「千祈唔好咁講！」劉嘉玲無理會梁朝偉繼續講：「普通一個演員，可能付出100分、200分努力，梁朝偉係付出500分、1000分努力，香港有咁偉大嘅演員，值得驕傲！」梁朝偉即時「補飛」：「都話唔係，好演員可以但唔係偉大，香港電影加油！」

 

 

　　《毒舌大獎》獲得最佳電影，黃子華壓軸發言答謝大家時一度哽咽，他說：「牡丹雖好都要有綠葉扶持，我哋演員只係綠葉，最重要係創作嘅人同導演，我見到佢哋每一個字、每一句都同我哋法律顧問去斟酌，我哋《毒》由頭到尾一個獎都冇，我好想如果我得到獎，會將呢個獎畀你，但係而家更好結果出咗，多謝大家。」

 

第42屆香港電影金像獎完整得獎名單：

 

最佳電影：《毒舌大狀》

最佳男主角：梁朝偉《金手指》

最佳女主角：余香凝《白日之下》

最佳男配角：姜大衞《白日之下》

最佳女配角：梁雍婷《白日之下》

最佳新演員：謝咏欣《但願人長久》

新晉導演：卓亦謙《年少日記》

最佳編劇：游乃海、李春暉《命案》

最佳導演：鄭保瑞《命案》

最佳攝影：潘耀明《金手指》

最佳剪接：梁展綸、David Richardson《命案》

最佳美術指導：林子僑《金手指》

最佳服裝造型設計：文念中《金手指》

最佳動作設計：董瑋《爆裂點》

最佳原創電影音樂：泰迪羅賓、戴偉《4拍4家族》

最佳原創電影歌曲：《填詞魂》作曲及主唱：謝雅兒 填詞：黃綺琳《填詞L》

最佳音響效果：Nopawat Likitwong《金手指》

最佳視覺效果：黃智力、潘志恒《金手指》

最佳亞洲華語電影：《周處除三害》

專業精神獎：唐萍

終身成就獎：洪金寶

 

轉載自: 晴報

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