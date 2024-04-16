陳淑蘭陳淽菁為「爭仔」誤會反目廿年主動言和！陳淽菁重提《百萬富翁》被嘲：只要有一樣嘢錯咗就講你一世

陳淑蘭（蘭子）和陳淽菁（原名：陳芷菁）近日一齊接受伍仲衡及周國豐的YouTube Channel節目《週五有周伍》的訪問，今次主題為朋友，兩人因為一個「爭仔」的誤會反目足足二十年，到近年才正式言和，再次一拍即合成為閨密。

蘭子及陳淽菁在網上節目《週五有周伍》一邊傾偈一邊唱歌，期間大爆鮮為人知的秘聞，一向大情大性的蘭子大爆2001年因一件事而嬲爆淽菁，兩人相隔差不多廿年不相往來，直至近年才冰釋前嫌。原來蘭子當年係淽菁與大律師張錦榮嘅「紅娘」，蘭子大爆原本先介紹一位女歌手畀剛剛失戀的張錦榮認識，不過女歌手性格同相處時間都不太合適，後來蘭子將淽菁介紹給對方，促成這段好姻緣。不過，蘭子因為「爭仔」誤會陳淽菁想爭當時的男朋友祈文傑，所以嬲爆對方，更透過報紙專欄寫明憎爆她，她說：「其實成件事係冇嗌過交，由始至終係我潑婦罵街，由公器私用寫報紙專欄鬧佢，又出封面，我仲要寫：『我為甚麼憎恨陳淽菁？』」淽菁表示由事發後開始從來沒有嬲過蘭子，只是一位圈中人挑撥離間，令二人友情生變，原來當時有位圈中人指：「如果陳淽菁鍾意祈文傑，祈文傑一定揀佢唔會揀你」，令蘭子非常生氣，直至廿年後兩人才化解誤會，蘭子主動向淽菁道歉。蘭子跟淽菁媽媽食飯時，她說：「同佢食飯見面，個感覺個心好痛，因為我搞佢個女，我第一時間同佢媽咪講：『Auntie對唔住，我蝦你個女！』Auntie話冇嬲過我，佢真係好好！」

蘭子重提陳淽菁當年玩《百萬富翁》的經典片段，一句：「我讀Drama呀！」令片段流傳至今，「我淨係覺得一樣嘢，有冇咁嚴重呢？有冇咁嚴重到我幾十年前未結婚未生仔之前嘅一件事，要講到而家呢？我唔理佢係咪遊戲節目，我哋冇可能拎到100萬嘅。人生係好唔公平，因為我個樣睇落好嚴肅，好智慧型，你只要有一樣嘢錯咗就講你一世！你睇佢得得意意咁幾好，人生真係冇公平，我真係覺得好無聊！」蘭子在旁安撫她說：「其實好多人都笑我好多嘢呀，笑咪笑囉，我做娛樂幾好吖，答錯嘢你笑咪幾好囉！你就唔好上心！」伍仲衡問是否很介意？她說：「我係覺得好無聊，佢哋不斷喺我度留言講，我會係唔開心嘅，我覺得好無聊！」周國豐說既然發生已多年，都勸淽菁不要介懷。

陳淽菁坦言自己拍劇很容易愛上對手，她大方提及譚耀文是其中一人，所以結婚後都不再接劇，但她認為現在婚姻穩定，她相信可以再有能力應付劇集。而她跟蘭子將會再有進一步合作，在港台開節目大談女人經。