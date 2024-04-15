炎明熹相隔半年再開演唱會！數度落淚感激家人包容與鼓勵：接受咗我唔開心嘅情緒

炎明熹（Gigi）去年首個個人演唱會，尾場因颱風關係取消，相隔半年，12日再度踏上Star Hall舉行《Gi-FORCE炎明熹演唱會2024》，延續她於音樂旅途上的里程碑，是次更加開兩場，合共三場，足見她的實力。Gigi獲家人及總經理曾志偉、李克勤及太太盧淑儀、劉德華、楊千嬅、陳煒、泳兒等多位前輩送贈花籃打氣，而來自世界各地包括美國、挪威、馬來西亞及澳門的Fans亦送上花籃，並於場外佈置多個大型應援打卡區，未開場已經有如大型嘉年華，氣氛熱鬧。

舞台設計貫徹去年的太空主題，台中央設置巨型半球體投射裝置。甫開場，Gigi以銀色星際造型一口氣獻唱《真話的清高》、《焰》、《守望麥田》及《深夜告別練習》，加上佈滿整個會場的手燈海，現場猶如大型星空派對。接着，她換上紅色露膊連身裙，送上《心淡》、《世事何曾絕對》、《蜚蜚》及《記得》，盡顯唱功。接著，Gigi換上橙紅色bra-top狂曬纖腰，聯同8位舞蹈員載歌載舞，接連唱出《別找我麻煩》、《Freakin' Nigtmare》、《刀馬旦》及《Little Magic》等多首快歌。期間她再度表演翻筋斗，跳足逾10分鐘絕無冷場，興奮的Gigi還叫樂迷起身齊齊跳，為演唱會掀起高潮。「終於可以正式同大家講嘢，大家可唔可以畀啲掌聲鼓勵吓我呢？為咗個颱風，我哋隔咗半年先再見，其實我係非常之驚，勁驚大家期望極大，又驚自己令大家失望，咁就唔使再同大家見面啦。」台下即傳來一片掌聲，Gigi表示是次演唱會是「1.5」版，因為加入不同的新元素，所挑選的曲目，都是她最最最喜愛的歌曲，語畢，Gigi在台上喝水，然後直接打嗝，引來樂迷哄笑。

為了令演唱會加入更多不同元素，Gigi邀請了好友林智樂（Felix）合唱《花與琴的流星》，而整晚Gigi獻唱的歌單，除了是她精心挑選，同時亦代表了自己的心聲，尤其是唱到《明天你好》時，Gigi突然哽咽，數度轉身背向樂迷落淚，直到情緒稍為穩定才說：「我小學已經聽呢首歌，我冇諗過自己會做到歌手，我想將呢首歌送畀陪喺我身邊嘅人，同逐漸分開嘅人，好似喺天上面嘅爺爺，分道揚鑣咗嘅同學、朋友。我要好多謝我嘅屋企人，接受咗我唔開心嘅情緒，仲一路鼓勵我。」她又邊抹眼淚邊說：「sorry吖大家，浪費咗大家幾秒鐘。」台下不少人大叫「加油」為Gigi打氣，更有歌迷高舉「炎明熹我地（哋）真係好鍾意你」紙牌，對偶像送上無限量支持。

接著，Gigi請來嘉賓馮允謙（Jay Fung）現身，兩人合唱《報復式浪漫》，讓樂迷驚喜不已。Jay Fung指兩人因為《星夢傳奇》認識，大讚Gigi唱歌很好聽：「咁細個又唱歌又做戲又返學又有禮貌，屋企人真係教得好好。」他主動邀請平日罕有俾心心手勢的Gigi，與他一起派心，更即場傳授派心技巧，事後Jay Fung窩心地問候Gigi，與他一起做心心會否很尷尬，場面搞笑。最後Gigi為答謝演出，送上繡有「Jay Fung」字樣的結他帶，Jay Fung搞笑說：「我係想買結他帶好耐，不過我覺得咁都唔圓滿，你可唔可以幫我簽個名呀？」

完騷後，Gigi接受傳媒訪問，她表示由於最後綵排表現欠佳，令她非常擔心，最終都有些少失誤，但幸好沒有大問題發生。提到露腰造型，她說：「我都估唔到呢個造型，見到都嚇一跳，我都多謝我條腰，令我冇奇怪肉出嚟，最後綵排我有食少少飯，但發現綵排完真係冇乜力，所以今日都有照常食飯，一完騷落台頭先都有食咗一碗飯，係愛心飯。」提到今次贊助商大家樂疑似換Twins做代言人取代她，Gigi說：「其實大家樂係屬於大家嘅，我哋嚟緊之後都可能有啲合作，隨遇而安啦！（粉絲有微言？）我要安撫他們，皇帝唔急太監急，希望他們不要太激動。」提到新歌MV有跟男主角有親密鏡頭，Gigi說：「其實我有畀歌迷會長睇MV先，佢一睇完話一定死，粉絲們一定會好激動，因為我覺得要多嘗試，我又不是逼大家去接受，但我覺得順其自然。」