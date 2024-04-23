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23/04/2024

馮盈盈《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》鬥講三級片名笑死！真性情寸爆梁競徽帶貨能力差！被反擊擔正劇集收視一般

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Text: 娛樂組

　　馮盈盈近年性情大變，斯斯文文在社交平台分享閱讀心得和人生哲理，跟以往大癲大肺的她判若兩人。不過早前她在《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》節目中，玩遊戲時非常投入，不少網友都笑指她的「真性情」再次表露無遺，除了狂寸梁競徽之餘，在創作三級片名時更是大開「黃腔」。

 

 

　　早前播出的節目《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》，由《逆天奇案 2》演員陳展鵬、林夏薇、方力申、劉佩玥、張頴康、馮盈盈、高鈞賢和梁小冰，對戰「朱隊友」隊的朱咪咪、陳煒、郭政鴻、袁偉豪、張振朗、范振鋒和梁競徽（唯唯）。 遊戲環節「私人醒」兩隊互鬥竟然變「舌戰」，其中馮盈盈跟梁競徽的對罵最激烈。先是梁競徽說：「你梅毒生上眼就唔好出街啦，盈盈！」盈盈反擊說：「你賣嘢賣唔出就唔好出嚟啦，唯唯！」唯唯再以暗瘡等毒舌題目來針對盈盈，但盈盈都不是省油的燈，再次針對他帶貨的工作說：「你賣嘢全部被人退貨，零營業額呀唯唯！」令全場人拍手爆笑，事關早前唯唯接受《Mayanne小喇叭》訪問時，的確提到在內地帶貨的苦況，並不是次次都好好營業額，沒想到盈盈竟然拎出嚟笑。唯唯兩度「中箭」最終絕地反擊說：「你套套劇都擔正但全部仆直冇收視呀！」，的確馮盈盈擔正女主角的電視劇《你不是她》收視一般...由於今次盈盈今次是宣傳《逆天2》，她即場向現場的劇集監製劉家豪撒嬌，唯唯知衰即時「補飛」：「《逆天奇案2》除外！」

 

 

 

　　盈盈越玩越開心，隨後曾志偉為免大家傷和氣都改變主題，要求大家鬥講三級片名，多位演員都相當顧及形象未敢太放肆，但盈盈一於少理，句句都相當爆笑，包括《插班女學生》、《簫塞豐乳中》等，而梁競徽的《警花警棍有景轟》都令全場拍爛手掌，另外張振朗的《我是菊花賊》和方力申的《含住笑咪咪》都相當出色，令不少網友都留言說：「今集真係笑死我」、「呢集好好笑，尤其FYY 講3級片名真係笑死我」、「私人醒重現，笑死寶寶了」等等。

 

 

 

轉載自: 晴報

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