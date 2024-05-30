《談判專家》劉青雲吳鎮宇出演荷里活改編神作！40年兄弟情鬥戲令人期待！仲係佢做監製？

劉德華監製，邱禮濤執導及編劇，劉青雲、吳鎮宇領銜主演新戲《談判專家》即將於6月13日強勢上映！兩大影帝相隔19年再度合作，而二人私下亦是相當稔熟的好兄弟，影迷自然翹首以待，見證兩位戲外情誼，再一次延伸到大銀幕上。電影改編自1998年荷里活作品《冇數講》（The Negotiator），同樣由兩大影帝，森姆積遜（Samuel L. Jackson）及奇雲史帕西（Kevin Spacey）演出，電影被譽為經典的雙雄電影之一。身兼編劇的邱禮濤以全新視角，加入地道港味，重新詮釋這套神作，打造一齣戲勢萬鈞的鬥智電影。

兩大影帝戲中飾演頂尖談判專家，主角卓文偉（劉青雲 飾）為了清洗謀殺同僚，以及警察貪污案主謀的污名，不惜鋌而走險，變成佔領警局挾持人質的綁匪。由談判員改行做社工的謝家俊（吳鎮宇 飾），突然被卓點名要求只與他「講數」，二人各為其主，連場「舌戰」之下，逐步揭開背後陰謀真相。原作《冇數講》1998年上畫時勇獲大量強勁口碑，影評人讚劇本紮實，情節高潮迭起，懸疑感十足。而電影面世至今26年，經常被網民翻看掀起話題，直指箇中情節峰迴路轉，作品扣人心弦，被捧為荷里活經典雙雄片之一，及後更啟發不少以談判員為主角的影視作品出現。導演邱禮濤（Herman）早已對原作極為欣賞，更於2017年有機會翻拍電影，惟當時邀請開拍的著名製片家崔寶珠，2019年離世後計劃被擱置，但冥冥中自有安排，Herman其後獲得接手版權的聯瑞公司邀請翻拍，機會又一次落到他手中，Herman憶述：「當時由於之前幾部戲都是在內地拍攝，而《談判專家》可以全片在香港拍攝，考慮了幾天便接了來拍。」

全片香港拍攝，幕前陣容亦是全香港演員，電影百分百充滿港味。而向來對時事觸角敏銳的Herman，透過今次親自執筆劇本的機會，亦加入他關注的社會事件，就如過往Herman不少話題性作品一樣，滲透他對香港不同階層的關懷，藉此拉近劇本與香港觀眾的距離：「《談判專家》保留了《冇數講》的基本設定，而故事改成發生在香港，必然地要把本來《冇數講》裡不匹配香港語境或情境的地方作改編，電影裡確是加插了由香港曾發生過的社會事件所啟發的情節（例如「郭阿女事件」），至於鎮宇，本來由Kevin Spacey飾演的角色，就改動他由談判專家轉行做社工，也許是因為我自少便很欣賞和尊敬社會工作者和記者，對社會的付出和承擔，很想在電影裡拍他們。」巧合的是，Herman 20多歲時候，就經常想著要拍一個關於佔領警署的故事，《談判專家》正好實現他多年以來的構思。

戲中針鋒相對，戲外他們是人所共知的好兄弟，青雲和鎮宇情誼橫跨40年，感情極之深厚。兩大影帝識於微時，80年代初期先後加盟無綫藝員訓練班，一同成長互相見證對方成就。二人由臨時演員，到先後榮升電視台一線小生，後來又共同轉戰影圈，第一部合作的電影為1994年的《神探磨轆》，其後再合力打造《一個字頭的誕生》、《高度戒備》、《衝鋒隊怒火街頭》等經典港片。去屆金像獎頒獎禮，青雲更是從鎮宇手上獲得第三個金像獎影帝獎座，鮮有現身頒獎禮的鎮宇，據指因為青雲有份角逐，才接受邀請頒獎。

這對好兄弟各自結婚時，又互相擔任對方的兄弟及伴郎，足證友情非淺，而去年兩位連同Herman、張達明、黃子華、黃秋生，一班好兄弟難得飯聚的合照在網上曝光後，即吸引過萬網民讚好，大家都留言敲碗青雲和鎮宇再在銀幕上合作。而在今套《談判專家》中，作為他們多年影圈戰友的Herman，就特意安排比原作更多戲份給兩位影帝同場較勁，著墨更多主角之間的情義，以及二人惺惺相惜的關係，讓戲外的情誼帶到影幕之上。Herman非常感恩能夠撮合兩位合作：「對我來說，青雲和鎮宇都是很好、很出色的演員，他們都有各自的個性。我也很喜歡看電影，作為一個觀眾，我很想再看到他們一起在同一電影裡演戲。很幸運，他倆願意演出《談判專家》。」

故事大綱

《拆彈專家2》監製劉德華、導演邱禮濤及劉青雲加上吳鎮宇強勢加盟，再創專家系列新經典！兩大影帝隔十九年再度同場鬥戲，打造又一劇力懾人鉅獻！

談判專家卓文偉（劉青雲飾）被陷害成為殺警及貪污案主腦，為查出真相自證清白，鋌而走險大鬧警局並綁架警察，務求與另一談判專家謝家俊（吳鎮宇飾）進行談判。在警方部署的武力強攻下，卓文偉一方面奮力抵抗，另一方面與謝家俊鬥智斡旋，拆解貪污案背後的莫大陰謀！兩大影帝文武交鋒，舌戰「講數」，迫力重現荷里活鬥智神作《冇數講》（The Negotiator），誓成港產戲勢萬鈞話題作！

電影資料

片名：《談判專家》Crisis Negotiators

監製：劉德華

導演及編劇：邱禮濤

主演：劉青雲、吳鎮宇、苗僑偉、姜皓文、彭秀慧、周文健、顏卓靈、楊偉倫、鄭則仕、韋羅莎、黃德斌、盧惠光、洪天明、朱柏謙

片長：TBC

語言：粵語（中文、英文字幕）

上映日期：6月13日