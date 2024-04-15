《香港早晨》元祖級主持葉特生返港探老朋友！年過70歲精神奕奕！當年因患胃癌淡出幕前

《香港早晨》歷年有不少皇牌主持人，至今仍然令觀眾印象深刻，其中元祖級主持人之一的葉特生，移民美國後因兩度患癌，退出幕前工作後生活相當低調。近日，年過70歲的葉特生難得訪港，約埋一大班老朋友食飯見面而罕有露面，見他精神奕奕狀態相當不錯。

前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明近日在社交平台分享跟老友的合照，當中包括多年來鮮有露面的葉特生。相中所有葉特生雖然頭髮少少，但非常精神，坐得筆挺，曾醒明留言說：「久違的晨早電視節目《香港早晨》第一代主持葉特生兄，甫從美國洛杉磯返港探親之便，昔日電視台合作好夥伴的製作部監製蕭國雄兄設宴洗塵，難得高層節目總監陳寶珠女士撥冗出席，杯茶言歡，滔滔不絕，從電視台的今昔，到今時今日的香江，說不完的話題，歡渡一個愉快難忘的中午。每次與葉特生兄碰面，飲水思源，總是銘記葉大哥情義襄助，事緣於1982年底，從泰北山區回來，莒光在毫無條件及經驗下，毅然在尖沙嘴新世界中心舉辦『送炭到泰北』圖片展覽，以及浸會大專會堂舉辦慈善演唱會，葉大哥義不容辭，拔刀襄助，擔任大會司儀，傾力呼籲善長踴躍愛心捐款，籌獲善款港幣逾15萬元，功不可沒，莒光義工自費組團，把善款一分一毫親送到各難民村，奠定逾40年漫長『送炭到泰北』的善行。」原來不止友情，兩人更為慈善不遺餘力，值得敬佩。

葉特生1981年加入無綫，他主持《香港早晨》節目而廣為人識，大家對於他西裝骨骨又斯文的外表印象非常深刻，不過他在幕前的時間不多，1986年11月，葉特生在一次身體檢查時發現患上胃癌，隨後他決定淡出幕前工作。葉特生1997年移居美國舊金山，擔任基督教的傳道人，經常在教堂或者宗教活動分享他的個人經歷和見證。他接受宗教團體的訪問時直言，第一次患癌時心情很差，跟太太的關係都不太好，幸好後來信仰改變了他，令他面對第二次患癌時，他反而能夠輕鬆面對，2018年年底他發現肝臟有腫瘤，他從容接受，他直言：「癌症病人起初會好嬲、好憤怒，慢慢會變成好無奈，直至後期會開始搵善終服務資料，愈搵愈驚，面對死亡都好孤單。」