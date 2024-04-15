  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

15/04/2024

木村拓哉洗51萬元原味牛仔褲！親手洗出泥黃色「木村汁」！自嘲：好似Shabu Shabu湯底！

#Youtube #演員 #木村拓哉 #娛樂 #晴報文章 #日本 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　日本男神木村拓哉是潮流icon，對牛仔褲的熱愛更是人所共知，他為養出靚牛，更揚言「永遠不要洗你的牛仔褲」！不過，最近木村竟然將總值1千萬日元（約51萬港元）的古著牛仔褸及牛仔褲拎去手洗，更洗出濃濃萬年「木村汁」！

 

　　木村去年底開設YouTube頻道，早前拍片拜訪原宿古著名店BerBerJin的總監藤原裕，二人大談牛仔經！木村更帶用五、六件古著牛仔褲及牛仔褸給藤原裕鑑定，雖然木村隨意用環保袋裝住衣物，但原來價值高得驚人！

 

 

　　藤原裕表示木村收藏的一件1946年Levi's 501XX牛仔褸，現已價值300萬日元（約15.3萬港元）；另一件1947年的Levi's牛仔褲，則價值150萬日元（約7.6萬港元），幾件珍藏更總值1千萬日元！木村聞言勁得戚，笑言只在家中隨手拎幾件。

 

　　雖然這批古著如此值錢，但木村大神竟然為它們舉行「下水禮」，藤原裕提供洗牛仔褲神器「清潔液Beyondexx」，木村說：「老實說，買了到現在，一次都沒洗過！」然後他深呼吸一下，然後將已翻面的「木村原味」牛仔褲浸落清潔液，木村更不理形象，發出「呀～～～」阿伯叫聲，認真搞笑。

 

 

　　木村一邊洗自己的原味古著，慢慢清水變成泥黃色的污水，令全場驚訝，木村忍不住說：「洗出了這麼多污垢呢，搓出木村汁！好像淥了兩、三次牛肉的Shabu Shabu湯底！」

 

 

　　除了洗原味牛仔褲外，木村更即場試穿一件全球只得80條的限定牛仔褲。從未穿過的未脫漿牛仔褲硬身得可以「站起來」，木村試著時不停嗌痛，穿上後行路更如機械人。然後，藤原裕為木村舉行「著用儀式」，先要求木村擺出彎腰的奇怪姿勢，然後藤原裕緊貼木村身後，為他摺出牛仔褲靚皺摺。由於兩男姿勢太過曖昧，木村勁尷尬說：「現在是相當變態的畫面！不是你們想的那樣！」

 

內容來源：https://youtu.be/VIHBq7oTeak?si=6cuB7jejbX05sorH

 

轉載自: 晴報

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#Youtube #演員 #木村拓哉 #娛樂 #晴報文章 #日本 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk