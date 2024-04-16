金像獎2024 | 劉嘉玲龍蝦吊飾引熱議！鄭啟泰離世報幕工作由資深DJ陳永業接棒

《第42屆香港電影金像獎》頒獎禮盛大舉行，大會邀請陳蕾在大樂隊的伴奏下獻唱，為頒獎禮揭開序幕，而劉嘉玲甫出場為「最佳新演員」及「新晉導演」兩個獎擔任頒獎嘉賓，不過劉嘉玲由紅地氈的高雅晚裝換成另一套，胸前一大隻金色龍蝦相當搶鏡，引起熱話。

劉嘉玲在紅地氈以一襲香檳色的晚裝高貴示人，事隔多年再次出席金像獎頒獎禮，她坦言在維港景色旁行紅地氈特別有意義而且感觸，因為香港是她的家。劉嘉玲壓軸亮相紅地氈，沒想到轉個頭就在頒獎禮打頭陣現身，嘉玲換上黑色晚裝，耳環和頭鍊都相當誇張，胸前一大隻金色龍蝦，加上耳環又大又重，跟頭鍊碰撞時都發出叮叮聲。網友們對嘉玲的造型熱烈討論，有網友想起《與龍共舞》葉德嫻龍蝦的一幕，但其實劉嘉玲今次的造型是來自意大利高級品牌Schiaparelii，在巴黎時裝周春夏系列設計作品中展出過。

而過往連續十年為金像獎擔任現場報幕的鄭啟泰，由於今年2月突然在家中暈倒，並有肚瀉與抽搐現象，急送醫院深切治療部搶救後陷入昏迷狀態，直至下午近四時搶救無效逝世，終年56歲。今屆現場報幕工作交由同樣是資深DJ的陳永業接棒，為得獎者讀出作品的詳情資料及背景，功不可沒。