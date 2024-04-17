東張西望 | 非禮犯出獄變KOL疑誘騙性侵少女？5名少女力數賤男！被偷拍性愛片更疑被傳染性病？

《東張西望》15日報道，一名曾犯非禮案入獄的謝姓男子，出獄後改頭換面，變身坐擁過萬粉絲的KOL，疑透過社交網哄騙少女到家中侵犯，更偷拍性愛過程！有指受害者超過20人，因擔心裸照被流出而啞忍，後來有人勇敢公開事件，網上即出現大批苦主，當中有未成年少女，更有人懷疑被男方傳染性病！

5名受害少女現身《東張》力數賤男，化名「Candy」的受害者四年前捲入一宗非禮案，當年只得14歲的她，回家時遭一名自稱售貨員的25歲謝姓男子尾隨入升降機，對方要求Candy帶他到樓層的垃圾房，然後露出狼相，對Candy大肆非禮，後來該男子被控遊蕩罪和非禮罪罪成，判囚33個月，現已刑滿出獄。

誰知，該男子出獄後竟改名及換形象，以網紅身份哄騙多名少女上床，部分人更只得13、14歲。Candy說：「呢個人出獄後仲有繼續作奸犯科，雖然佢個樣同以前有少少出入，但我聽到其他受害者同佢之間嘅錄音，我聽過佢把聲，肯定佢同當年犯案者就係同一人。」從《東張》找到的謝男社交網所見，擁有過萬followers的他，照片中高大有型，靚仔大隻，生活有品味，著用潮牌，加上家中飼養貓狗，看似愛心爆棚。

第二位受害人「Kitty」表示從男方的IG，覺得對方背景、性格不錯，又謂聊天時不時獲邀上男方家中：「佢問我好幾次，要唔要去佢屋企過夜。」第三位受害人「Kathy」表示，原本相約男方做義工，但對方稱生病甩底，之後叫Kathy送藥到家中。Kathy說：「佢示意我去佢間房睇寵物，入到房佢就閂房門，（我）好迷惘嘅情況下去開房門，當時佢唔畀我開門，推我埋一邊，發生咗唔情願嘅性接觸。」剛巧Kathy聽到其他人回家，曾拍門求助但未獲回應；男方亦僅稱其母回家，但對方失聰。Kathy離開時遇上男方母親煮餸，對方對房內的事不聞不問。不過，第二位受害人Kitty聽過兩母子曾經對話，直指男方母親並非失聰。

第四位受害人「Angel」透露自身經歷：「當時佢（謝男）經常喺網上share佢嘅狗仔，我覺得好得意。佢邀請我去佢屋企玩動物時，佢入咗房好長時間冇出嚟，係咁叫我入房，話要喺入面睇戲，睇完戲佢開始郁手郁腳。」Angel一度拒絕對方，但謝男態度強硬，加上行為暴力，之後便發生性行為。據稱，謝男喜歡漁翁撒網，專門向10多歲至20歲的少女埋手，Kathy說：「佢會針對啲同理心比較重，或者年紀太細唔知道點樣處理事情嘅女仔。」她又說：「有人指出佢係一單風化案嘅當事人，但佢多次否認，甚至挑起一啲受害者出嚟現身說法，仲會恐嚇其他人對佢嘅指控。」而Angel則指謝男曾坦承「坐過監」，但揚言因2019年社會事件而入獄。

大律師陸偉雄接受訪問時指，若在不同意或被威逼利誘的情況下進行性行為，已屬強姦罪，最高刑罰為終身監禁。《東張》指謝男犯案累累，除了2020年因非禮罪成入獄，他早在2011年15歲時，曾誘騙一名13歲的女童返家拍攝裸露片和非禮，最終被判罪成，判入勞教中心。其實，在《東張》報道前，網上討論區已出現相關帖文，網民聲討謝男惡行，又貼出對方照片，以防女生受騙。今晚《東張》預告會播出謝男的回應。