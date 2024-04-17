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17/04/2024

傅嘉莉港鐵站踩中人類便便攝鞋縫！踩屎買六合彩唔中但中呢樣嘢？

#晴報文章 #娛樂 #影視娛樂 #傅嘉莉 #港鐵 #香港人在北京 #刑偵12
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Text: 娛樂組

　　傅嘉莉（Kelly）近日在社交平台分享自己的可怕經歷，竟然在港鐵站踩到人類的便便，大部分都會自認「倒霉」，不過Kelly的正面思維似乎認為是「大獎」，所以走去買六合彩試試自己的彩數，結果所謂的「狗屎運」原來是假的...

 

 

　　Kelly去年憑《香港人在北京》的「火雞姐」造型角色而深入民心，更一度以大熱姿態入圍《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女配角」，雖然最終未能得獎，不過Kelly繼續默默努力接劇，希望透過作品得到大家的認同。Kelly近日在IG分享神奇的經歷，她留言說：「你們有沒有想過有一天會在地鐵站內踩到人類嘅（便便Emoji），我昨天就經歷了，深深充滿每一條鞋縫底。」她更開放留言區問大家：「如果你是我，你的反應是...」

 

 

　　未知是否太多人留言鼓勵Kelly，她轉頭就用手機程式買六合彩，可惜的是她說：「我只有和（便便Emoji）的緣份，和六合彩...唉...」雖然又踩屎又唔中六合彩，不過Kelly就「中寶」另一樣嘢。原來早前鍾澍佳宣布準備開拍的劇集《刑偵12》將會易角，跟早前網上流傳的預告版本不同，除了仍然是林保怡擔任男主角之外，原來的馬國明和陳煒則換上張振朗和傅嘉莉，見到Kelly都有轉發消息，似乎開拍的陣容已經屬實，亦代表Kelly將會是今次劇集的女主角，認真可喜可賀。

 

 

轉載自: 晴報

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