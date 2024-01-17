萬千星輝頒獎典禮2023｜傅嘉莉「最佳女配角」食白果發文：再重新出發！當日為另一件事不開心？粉絲安慰：已經很漂亮了

《萬千星輝頒獎典禮2023》日前於澳門舉行，首先頒發「最佳男、女配角」，今個月37歲生日嘅高海寧當旺，成功憑《新聞女王》Cathy許詩晴一角，撼贏另一大熱傅嘉莉（Kelly）奪得「最佳女配角」。另一個獎項「飛躍進步女藝人」傅嘉莉同樣輸畀另一對手劉穎鏇，傅嘉莉食白果之後沉默咗一日，前日終於開post，不過佢表示自己唔開心嘅係另一樣嘢。

傅嘉莉發長文，多謝大家對佢嘅幫助同肯定，留言：「沉澱，修正，再重新出發。在演員道路上並不容易，但路途每一個經歷，每一個感受，也是一個財富。衷心感謝所有，所有支持我投票给我的你們，無論高山低谷，有你們的愛，令到我在路途上並不孤單。我會繼續努力把每頁黑白的文字，每個大小人物的角色，演活出來，感動你心。再次恭喜所有各得獎者，真切明白每個獎項背後所付出的努力和堅持，期待與每一位優秀演員的合作。」

其實都好睇！

佢又特別多謝鍾澍佳總監制：「雖然昨晚未能在台上多謝你，但我由心真的感謝您對我嘅信任，支持和鼓勵，感謝給我參演《香港人在北京》給我Funny這麼好的角色，令觀眾可以看到完全不一樣的傅嘉莉。」

傅嘉莉全晚齋坐食白果，但佢就話自己唔開心嘅唔係冇獎，係另一件事：「的確有點不開心的是，昨天的整體造型，我不太滿意，力求完美的我，為了今次的頒獎典禮，真的花了很多時間和心思在造型的細節上。」不過佢又好矛盾地多謝佢嘅婚紗贊助：「悉心為我挑選這條裙我一向也不太喜歡閃石的款式，但這條Joli Poli beaded mermaid gown，真的顛覆咗我對閃石款式的認知，不論材質，手工，剪裁可以說是極致。完美地修飾和展現女性嘅身形，再配襯Joli Poli Ruffle train 裙尾，真的好夢幻，好像在夢境裏呈現的裙子，非常感謝，令我昨晚可以那麼美出席活動。2024萬千星輝頒獎禮，i’ll be back!」

一邊大讚又一邊話唔滿意，傅嘉莉除咗有tag到婚紗贊助之外，亦有tag當晚嘅兩位髮型師；不過佢就冇tag到當晚化妝師，未知佢係咪不滿當晚妝容，抑或當晚係自己化妝；亦唔知佢係咪只係單單不滿整體唔合襯。雖然失獎，但傅嘉莉都有大量fans安慰，網民都表示佢已經係大家心目中最佳女配角，都大讚佢造型似仙女：「如果頭髮放下來，更有女人味，但你已經很漂亮了！。」