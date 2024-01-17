楊冪被粉絲圍堵混亂中被摸頭！「猥瑣男」被楊冪回頭狠瞪後發出怪笑！網友：根本是性騷擾

中國內地fans一向出名「熱情」，見到明星藝人好多時都會一窩蜂上前，要求合照或者影相都仲好地地，有啲仲會「肢體碰撞」到藝人，真係見到都戥藝人慘。日前楊冪就被鹹豬手，唔少網民都為楊冪抱不平。

劉愷威前妻、內地女星楊冪於內地人氣極高，拍嘅戲劇幾乎都係票房保證，所到之處必定都係擠滿人群，為求一睹佢風采。近日，佢出席活動時被一名男子趁亂明摸，影片更於網上瘋傳，唔少粉絲都勁嬲，表示要遏止歪風。

短短12秒影片中，見到包住大褸嘅楊冪被大批粉絲圍堵，長髮盤起，戴上口罩，裏面似乎係着住出騷嘅衫，戴滿珠寶首飾。雖然身邊都有保安，但周圍粉絲都貼得幾近，唔少人舉手機拍攝，不過最恐怖都係突然有一名陌生男子伸出手摸楊冪的頭，並稱：「辛苦了，楊冪老師。」唔知點解，冇人出手阻止，男子亦冇被捉住，只係楊冪立即皺眉回頭狠瞪對方「眼神制敵」，並伸手確認頭上有冇異常，表情無奈。之後楊冪就語氣堅定咁連講幾次：「別摸我頭。」男方喺呢個時候仲發出奇怪笑聲，聽到都心寒。

影片流出後，不少網友留言：「這根本是性騷擾。」、「男的能不能管住自己的鹹豬手。」、「猥瑣男都把她都嚇到了。」、「楊冪脾氣真好，我要是被陌生人摸頭我真的都想報警了還是異性」、「這男的也太沒有分寸了吧」、「希望團隊加強安保人力」。唔少人都表示今次嘅保安都冇好好保護好楊冪，下次未必咁好彩淨係摸頭，非常危險！