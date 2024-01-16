何超儀透露陳子聰身體狀況：已甩尿袋！去年曾因大動脈爆裂要做緊急手術！4月將完成所有手術

何超儀早前出席《萬千星輝頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓，她跟布志綸一齊將「最佳電視歌曲獎」頒發給炎明熹（Gigi）的《Crystal Clear》，不同年代、不同風格的音樂人同框現身，何超儀都大讚Gigi的歌聲非常之好。超儀早前陪同老公陳子聰飛到美國再次接受手術，兩人在醫院共度結婚周年紀念，份外難忘。近日，超儀的老公被拍到已經回港，陳子聰身形明顯消瘦不少，但尚算精神。

對於陳子聰被拍，何超儀心情大靚表示：「係呀，幾好呀，影得佢幾靚仔。」講到老公現時的身體狀況，她說：「幾好呀！如果唔係我都出唔到嚟啦！」她表示現時情況一切安好，老公陳子聰已經不需要再用尿袋，如常生活，問到是否需要繼續做手術，她坦言：「四月做完就搞掂晒。」被問到甚麼時候會夫妻檔合體出席活動，她表示：「等老公曬黑啲先，佢現在好青，佢現在變咗好似我哋咁rock咁！」

超儀透露3月將會舉辦一個大型Rock Band騷，廣邀香港本地的樂隊參與演出，屆時她跟布志綸都會參與，至於24味，她說：「24味會有，但老公就睇佢情況點，希望佢肥番少少啦，而家太多咖啡因食物要戒

陳子聰去年10月返澳洲探親期間，開車時肚子劇痛而暈倒，被送入急症室，證實大動脈爆裂要緊急接受手術。超儀早前接受鄭裕玲的YouTube訪問，詳細交代陳子聰的病情，由於陳子聰大動脈爆開，子聰整個肚及器官都浴血，所以醫生為他以膠管取替大動脈之餘，更要將不同的器官取出再清除血塊，期間將尿道同腎臟整壞，所以被判定一輩子都要靠造口排大小二便和洗腎。幸好超儀找到美國權威醫院成功為子聰置入支架，為他安排再做手術重建尿道，再醫好動脈撕裂的位置，就可以重新做人。超儀坦言為照顧老公，暫停拍電影工作。