  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

11/01/2024

傳姜濤Anson Lo於MIRROR演唱會合唱！粉絲威脅罷睇刻薄稱盧瀚霆「菠蘿雞」！花姐懶理輕鬆睇綵排

#姜濤 #AK #不和 #盧瀚霆 #Anson Lo #MIRROR #江熚生 #演唱會 #黃慧君 #花姐 #粉絲 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）屢傳不和，就連他們的粉絲都一向敵對。近日有傳即將於下星期開演唱會，姜濤和盧瀚霆會罕有再同台合作，惹來兩邊粉絲不滿，企圖以「棄騷」來威脅主辦方停止這項表演。粉絲更在網上開始罵戰，言詞刻薄稱盧瀚霆為「菠蘿雞」。

 

姜濤和盧瀚霆在團體合照少有並排在一起。（大會提供）

 

　　姜濤和盧瀚霆每日都為MIRROR於下星期開鑼的演唱會積極排練，這是兩年前演唱會發生屏幕跌下壓傷李啟言的事故後，再合體舉行演唱會，應該鏡粉們都十分期待。但自傳出姜濤和盧瀚霆在演唱會上其中一個環節合唱後，由於兩邊粉絲不願偶像被對家爬頭搶人氣已經不和，所以今次姜糖（姜濤粉絲）和神徒（盧瀚霆粉絲）激烈反對，網上掀起罵戰。

 

《MIRROR time》早前在澳洲拍攝。（IG）

 

姜濤粉絲的批評。（網上截圖）

 

　　有粉絲在網上發起「反姜神合作大行動」，以罷睇演唱會企圖向主辦方MakerVille施壓，煞停這次合作。姜糖（姜濤粉絲）就出帖文，大字標題寫明「不要姜神」，更稱盧瀚霆為菠蘿雞，「呢幾日有傳姜admin同菠蘿雞會喺MIRROR世巡演唱會將同台合作!我哋姜admin四連取得叱咤我最喜愛的歌曲，人氣根本就唔可以同隊裡面嘅成員相提並論! 真心唔建議公司今次安排最鍾意靠黐嘅菠蘿雞同佢合作。」

 

姜濤和盧瀚霆人氣愈來愈高，粉絲就愈多罵戰。（資料圖片）

 

　　亦有神徒發長文這個安排是「自討苦吃」，覺得買演唱會飛看著自己心愛的偶像被羞辱，覺得這個合作不會為盧瀚霆帶來好處，公司有心消費偶像，「12個人可以有729種不同的組合，為甚麼偏偏要選擇令大家都不開心的這種？我希望Anson Lo和這位隊員能保持安全距離。」

 

姜濤和盧瀚霆當年影相好有愛。（網上截圖）

 

　　兩邊人炒得鬧哄哄，姜濤和盧瀚霆則未有任何反應安撫粉絲，盧瀚霆剛推出個人歌曲，所以在IG限時動態仍然努力為新歌宣傳。MIRROR的經理人黃慧君（人稱花姐）在IG表演輕鬆睇綵排，一條片段內影著自己的腳隨音樂搖動，背景音樂聽到MIRROR在唱歌，另一張相就影到T字形舞台，她寫道，「明天繼續開心劇透」。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　另外，同樣有綵排的江熚生（AK）日前貼出全黑圖，昨晚（9日）就則出一張咳藥水照片寫道，「仲有6日咪玩嘢呀」，相信是臨開騷前病倒，自己都心急快點痊癒。

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#姜濤 #AK #不和 #盧瀚霆 #Anson Lo #MIRROR #江熚生 #演唱會 #黃慧君 #花姐 #粉絲 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk