MIRROR演唱會｜姜濤倫敦晨跑偶遇Stanley！MIRROR 12子各自精彩！Edan瞓到自然醒：香港不會發生的事

男團MIRROR即將在英國舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》巡迴演唱會，MIRROR12子到埗後都各有活動，各有各精彩。

姜濤在IG po出在倫敦街頭跑步的影片，指自己多次撞見邱士縉（Stanley）：「咁都撞到！」，更大讚對方是「勤力大表波」。而Stanley亦分享在當地的生活：「我們在London的日子!!跑步，食嘢，訪問，準備演唱會。

盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）四圍打卡，Anson Lo大派「福利圖」：「Miss me? Hi London～」至於陳卓賢（Ian）則爭取時間在倫敦拍MV及與黃偉文見面。

江 熚生（AK）、楊樂文（Lokman）及陳瑞輝（Frankie）爭取時間shopping，拎住一袋二袋戰利品。至於呂爵安（Edan）則表示沒有受時差影響自然醒，他笑言：「哇﹗朝早8點自然醒，香港不會發生的事，呢個時差啱晒我！」





之後12子到了The O2 Arena場館準備演唱會，姜濤與BTS及Taylor Swift 親筆簽名展品合照，更留言：「粉絲模式開啟。」而AK、Edan及Anson Lo則上載舞台照，向粉絲表示：「到時見！」