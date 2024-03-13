  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

13/03/2024

MIRROR演唱會｜姜濤倫敦晨跑偶遇Stanley！MIRROR 12子各自精彩！Edan瞓到自然醒：香港不會發生的事

#MIRROR #姜濤 #巡迴演唱會 #李駿傑 #The O2 Arena #陳瑞輝 #Lokman #呂爵安 #Edan #AK #楊樂文 #邱士縉 #盧瀚霆 #Anson Lo #影視娛樂 #陳卓賢 #Ian
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　男團MIRROR即將在英國舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》巡迴演唱會，MIRROR12子到埗後都各有活動，各有各精彩。

 

　　姜濤在IG po出在倫敦街頭跑步的影片，指自己多次撞見邱士縉（Stanley）：「咁都撞到！」，更大讚對方是「勤力大表波」。而Stanley亦分享在當地的生活：「我們在London的日子!!跑步，食嘢，訪問，準備演唱會。

 

 

　　盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）四圍打卡，Anson Lo大派「福利圖」：「Miss me? Hi London～」至於陳卓賢（Ian）則爭取時間在倫敦拍MV及與黃偉文見面。

 

　　江熚生（AK）、楊樂文（Lokman）及陳瑞輝（Frankie）爭取時間shopping，拎住一袋二袋戰利品。至於呂爵安（Edan）則表示沒有受時差影響自然醒，他笑言：「哇﹗朝早8點自然醒，香港不會發生的事，呢個時差啱晒我！」

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　之後12子到了The O2 Arena場館準備演唱會，姜濤與BTS及Taylor Swift 親筆簽名展品合照，更留言：「粉絲模式開啟。」而AK、Edan及Anson Lo則上載舞台照，向粉絲表示：「到時見！」

轉載自: 晴報

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#MIRROR #姜濤 #巡迴演唱會 #李駿傑 #The O2 Arena #陳瑞輝 #Lokman #呂爵安 #Edan #AK #楊樂文 #邱士縉 #盧瀚霆 #Anson Lo #影視娛樂 #陳卓賢 #Ian

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk