  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

13/03/2024

婚後事｜前亞視主播指TVB劇中無故變羅天宇性伴：會唔會咁離譜？無綫發聲明：所有相片均合法取得

#王敏奕 #雪糕 #TVB #娛樂 #婚後事 #亞視 #主播 #羅天宇 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組 Photo: FB、IG、電視截圖

　　無線劇集《婚後事》播出以來雖然收視一般，但口碑不俗，11日一集中，向來有在交友App識女仔及約炮的羅天宇，將約炮訊息一次過send給幾個女生，其中一個炮友的頭像，竟是前亞視主播。及後，無線發聲明回應事件。

 

 

　　羅天宇在《婚後事》中飾演Mira（王敏奕飾）的好友天暉，昨晚一集中，羅天宇眼見王敏奕與羅仲謙拍拖，竟然心中不是味兒，才發現自己一直愛著王敏奕。而向來不受束縛、只愛約炮排解寂寞及生理需要的羅天宇，打了約炮訊息：「BB！你真係好靚！我好想今晚見到你！」隨即發送給七個約炮對象，看看哪個女生上釣。

 

 

　　而前亞視財經主播曾子晴昨晚在社交網po《婚後事》電視截圖，嬲爆表示要「鄭重聲明」：「本人從來無玩交友app，但TVB無端端拎左（咗）我ig張相，做#羅天宇 其中一個約炮對象，會唔會係咁離譜呢？！！#婚後事 #一次過約咁多女 #你好野（嘢）」原來曾子晴發現自己的照片，被套用到七個約炮女生中的其中一個。有粉絲留言戥她不值：「您話哂都係大家閨秀和正經人家，佢哋太過份」、「欠你一個飯盒」、「會留意埋聽晚會唔會再出現（因為條鹹濕仔日日都開呢個app）」、「欠你一個job錢」。曾子晴自言獲他人告之才得悉：「真嬲…我一直無追開，但今日就有人問我係咪有拍。」有網民提議她徵求法律意見，曾子晴回覆：「應該要為業界爭取下，咁樣用人相真係不能默許。」亦有人搞笑問若羅天宇真的約她，她可會應約？曾子晴搞笑回答：「考慮完一晚…假設性問題不回答。」

 

 

　　不過，隨後TVB發聲明，澄清劇中所有照片均是經合法取得：

 

　　關於公眾對於無線電視（TVB）在劇集《婚後事》中使用曾子晴女士照片一事的關注，本台已迅速啟動內部調查，以確保所有節目內容的使用均嚴格遵循法律規定並尊重個人權益。在 《婚後事》的製作過程中，已確認所有相片均合法取得，且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付。

 

　　針對曾女士提出的指控，我們注意到她後來所述可能涉及第三方的情況。我們促請曾女士，在對無線電視作出公開指控前，應仔細釐清所有事實真相。

 

　　無線電視一向致力於遵守版權法律與尊重個人隱私，我們對於保護創作人權益持堅定立場。若本台節目確實存在未經授權使用他人作品的行為，我們將不避諱地採取必要措施，並對受影響者負起相應責任。

 

　　及後，曾子晴的社交網的指控帖文已經不見，改為po一張打格的照片，並只加了一個微笑emoji。曾子晴曾經主持亞視新聞節目《理財博客》，目前為司儀及財經主持。2022年，曾子晴在社交網為雪糕品牌賣廣告時，以雪糕引誘貓貓拍片，並留言「朱古力同雪糕對貓都是毒藥 但我的貓真的非常喜歡吃」，結果被大批網民怒斥，品牌隨即跟她終止合作。

 

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#王敏奕 #雪糕 #TVB #娛樂 #婚後事 #亞視 #主播 #羅天宇 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk