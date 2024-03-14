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14/03/2024

79歲老戲骨馮素波宣布離巢TVB！感慨自己從青春到白髮：相約下一個舞台再續前緣

#波姐 #超能使者 #繩角 #馮素波 #資深女演員 #影視娛樂
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　　資深女演員馮素波近年活躍社交平台，雖然年屆79歲，但仍然非常有活力，而且追上潮流，特別是近年有機會跟MIRROR不同的成員合作拍戲、拍電視劇，波姐透過跟鏡粉的互動，令她再次人氣爆升。波姐一向玩得，早前拍廣告被要求扮一直被指「撞樣」的Anson Lo盧瀚霆，她都完全沒有托手踭，而且大受歡迎，影響力相當之大。不過早前，波姐發文正式告別合作30多年的TVB家庭。

 

 

波姐在IG分享一張跟TV Buddy的合照，並加上Bye字樣，她撰文留言內容如下：

 

　　【拜别】從大銀幕到小熒幕，從小熒幕到手機屏幕，從青春到白髮，三十多年的旅程告一段落。

 

　　我想說，我很幸運。有幸在這個大家庭中成長，有幸和這麼多優秀的同事並肩作戰，有幸得到觀眾朋友們的支持和喜愛。每一個掌聲、每一次認同，都是我堅持的動力。

 

　　人生就是一场場演出，有登場也有謝幕。感謝TVB給我這個舞台，讓我能夠盡情地演繹人生。未來的日子，我會帶著這份感恩和熱愛，繼續前行。

 

　　各位老朋友們，我們相約下一個舞台，再續前緣。我的新朋友們，我們相約新的旅程，創造經典

 

　　#感恩過往 #期待未來 #新的一天 #波姐 #馮素波

 

　　馮素波是童星出身，爸爸是著名演員及導演馮峰，自細就充滿表演慾，長大後她在歌廳唱歌賺錢，直至有一次TVB《歡樂今宵》製作組的幕後人員來到她工作的貨場物色職場受訪者，接受電視訪問。訪問片段於1984年播出後，亞洲電視監製查傳誼主動聯絡她復出，出演電視劇集《蝴蝶血》，由於反應非常好，所以她辭退原來倉務文員一職，再次重入演藝圈，在亞視8年時間拍攝不少電視劇集，隨後被無線挖角，波姐在無線拍劇22年，做過不少男主角的媽媽，當中包括歐陽震華、黎耀祥等等，每次演技都令觀眾留下深刻印象，成為大家心目中的老戲骨。

 

 

 

 

　　波姐跟無線約滿後，一度轉投王維基旗下的香港電視網絡，後來2015年重返TVB，可惜待遇已大不如前，2020年波姐與無線電視改簽一年一騷合約，故她可以替無線電視以外的媒體拍攝劇集。2022年11月，波姐參演的無線劇集《超能使者》及ViuTV劇集《繩角》在同一時段播出，馮素波因此罕有地同時在兩個電視台亮相。兩入兩出TVB，波姐在無線都合作有31年，難免有不捨，不過波姐活潑又開朗的性格，相信不少製作公司都會主動找她合作。

 

轉載自: 晴報

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