傳Nathan與COLLAR成員Day秘密拍拖？許軼16字回應！網民發現拍拖證據？COLLAR經理人咁交代

有傳媒前晚（12日）驚爆ViuTV選秀節目《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）跟COLLAR成員許軼（Day）秘密拍拖，引起網上軒然大波，Day今日凌晨終於「上水」發IG story，然而她的態度令網民有更多揣測，而連登網民亦找到「關鍵」拍拖證據！

《造星V》大熱的Nathan，因捲入前女友Jessie輕生事件，又被女方家屬大爆Nathan分手後仍借錢，並要求Jessie刪除拍拖相，最後Nathan宣布退賽，更形象盡毁。事隔八個月，一直「潛水」的他現身陳蕾演唱會任嘉賓，依然被網民鬧爆，「試水溫」明顯不成功。

Nathan日前任演唱會嘉賓後不久，已刪去IG所有帖文，當時有網民估計他是否為復出做準備。昨晚，Nathan即被傳媒踢爆已有新戀情，有指他在舊愛離世三個月後，即去年八月已火速跟Day撻著。報道指，Nathan與Day在朋友介紹下認識，Nathan低潮時獲女方陪伴左右；二人互相追蹤IG外，Nathan在退賽後發表的的千字文，Day亦有畀like。報道更指曾有網民撞破二人外遊，又表示COLLAR其他成員都得悉Day拍拖，曾勸她想清楚，但戀愛腦的Day未有聽從。

戀聞爆出後，網民雖大感震驚但認為二人未有「斷正」，所以仍持觀望態度，未有盡信；有傳媒想找COLLAR經理人戴穎回應，但未獲回覆。正在準備COLLAR演唱會的Day，今日凌晨終於在IG「上水」，上載自己綵排的情形，片中的她笑意盈盈，未受傳聞影響，她又留言：「緊迫排練中，會繼續專注演唱會，期待吧。」卻未有正式否認戀情。網民覺得Day沒有第一時間否認跟Nathan拍拖，反而令緋聞可信度提高，不少粉絲更湧入Day的IG留言，力勸她不要跟形象破產的Nathan拍拖，以免斷送自己及COLLAR星途；更有人揚言若戀情屬實，會立即退粉！

至於網民亦發揮偵探本色，翻查過往Day及Nathan分別發布的帖文及live，有人發現Nathan曾經開live的疑似家中背景，以及Day抱住愛貓自拍的地點，兩者的深啡色牆壁及白色cushion幾乎一模一樣！有人留言表示心已碎，估計二人已發展至同居階段，又指Day沒有否認戀情，已變相是默認。

更新：COLLAR經理人戴穎（Wing）於IG限時動態寫：「想交代下，Day上年年尾經過朋友介紹而認識 Nathan。過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係。多謝大家關心。報導中的很多都是不實謠言。」