  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

14/03/2024

傳Nathan與COLLAR成員Day秘密拍拖？許軼16字回應！網民發現拍拖證據？COLLAR經理人咁交代

#Collar #Day #Nathan #全民造星V #魏念恩 #許軼 #魏念恩（Nathan） #許軼（Day） #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　有傳媒前晚（12日）驚爆ViuTV選秀節目《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）跟COLLAR成員許軼（Day）秘密拍拖，引起網上軒然大波，Day今日凌晨終於「上水」發IG story，然而她的態度令網民有更多揣測，而連登網民亦找到「關鍵」拍拖證據！

 

　　《造星V》大熱的Nathan，因捲入前女友Jessie輕生事件，又被女方家屬大爆Nathan分手後仍借錢，並要求Jessie刪除拍拖相，最後Nathan宣布退賽，更形象盡毁。事隔八個月，一直「潛水」的他現身陳蕾演唱會任嘉賓，依然被網民鬧爆，「試水溫」明顯不成功。

 

 

 

　　Nathan日前任演唱會嘉賓後不久，已刪去IG所有帖文，當時有網民估計他是否為復出做準備。昨晚，Nathan即被傳媒踢爆已有新戀情，有指他在舊愛離世三個月後，即去年八月已火速跟Day撻著。報道指，Nathan與Day在朋友介紹下認識，Nathan低潮時獲女方陪伴左右；二人互相追蹤IG外，Nathan在退賽後發表的的千字文，Day亦有畀like。報道更指曾有網民撞破二人外遊，又表示COLLAR其他成員都得悉Day拍拖，曾勸她想清楚，但戀愛腦的Day未有聽從。

 

 

　　戀聞爆出後，網民雖大感震驚但認為二人未有「斷正」，所以仍持觀望態度，未有盡信；有傳媒想找COLLAR經理人戴穎回應，但未獲回覆。正在準備COLLAR演唱會的Day，今日凌晨終於在IG「上水」，上載自己綵排的情形，片中的她笑意盈盈，未受傳聞影響，她又留言：「緊迫排練中，會繼續專注演唱會，期待吧。」卻未有正式否認戀情。網民覺得Day沒有第一時間否認跟Nathan拍拖，反而令緋聞可信度提高，不少粉絲更湧入Day的IG留言，力勸她不要跟形象破產的Nathan拍拖，以免斷送自己及COLLAR星途；更有人揚言若戀情屬實，會立即退粉！

 

　　至於網民亦發揮偵探本色，翻查過往Day及Nathan分別發布的帖文及live，有人發現Nathan曾經開live的疑似家中背景，以及Day抱住愛貓自拍的地點，兩者的深啡色牆壁及白色cushion幾乎一模一樣！有人留言表示心已碎，估計二人已發展至同居階段，又指Day沒有否認戀情，已變相是默認。

 

 

 

 

 

 

 

 

更新：COLLAR經理人戴穎（Wing）於IG限時動態寫：「想交代下，Day上年年尾經過朋友介紹而認識 Nathan。過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係。多謝大家關心。報導中的很多都是不實謠言。」

 

轉載自: 晴報

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#Collar #Day #Nathan #全民造星V #魏念恩 #許軼 #魏念恩（Nathan） #許軼（Day） #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk