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14/03/2024

張致恒一家獲贈迪士尼年票！雯雯IG求二手凍肉櫃疑有新搞作？

#雯雯 #區燕雯 #迪士尼銀卡 #迪士尼 #迪士尼年票 #影視娛樂 #張致恒
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　　張致恒（Steven）同老婆區燕雯2019年奉子成婚，之後更加四年抱四，生活長期捉襟見肘，四個小朋友連食飯同返學車費錢都冇，非常荒唐。夫妻二人用「車輪轉」方式接力喺網上行乞，求有心人幫佢哋解決生活問題，屢試不爽；早前，雯雯就公開多謝有心人饋贈迪士尼年票，開咗兩大個story言謝，非常值錢！

 

　　雯雯喺IG Post出四張迪士尼銀卡，雙語留言：「只想講一聲多謝，這對於佢哋係好大嘅禮物。Just want to say thank you.It's a very big gift for the boys.」之後再出多個post：「多謝IG嘅媽媽，你哋全部都好有愛。」根據迪士尼官方網站，一張迪士尼成人年度銀卡一張索價$1,468，而小童年飛都要$1,088，換言之呢位IG媽媽係送出咗$5,112大禮畀Steven一家，非常闊綽！

 

 

　　Steven大仔天寶2019年出生，而次子張天牧則2020年出生；而三仔天朗同四仔天樂就分別喺2022年同2023年出生，由於兩個細仔未夠3歲，唔需要門票就可以入場，所以呢4張銀卡就可以畀Steven一家去樂園玩個夠本！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　雯雯多謝IG媽媽之後，再出post問：「有冇人有二手凍肉櫃？」凍肉櫃係商用雪櫃，雯雯之前曾經營童裝、拍片同寵物零食生意，未知今次係咪又有咩大搞作，可以幫到一家脫貧呢？

 

 

 

轉載自: 晴報

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