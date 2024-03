張致恒一家獲贈迪士尼年票！雯雯IG求二手凍肉櫃疑有新搞作？

張致恒(Steven)同老婆區燕雯2019年奉子成婚,之後更加四年抱四,生活長期捉襟見肘,四個小朋友連食飯同返學車費錢都冇,非常荒唐。夫妻二人用「車輪轉」方式接力喺網上行乞,求有心人幫佢哋解決生活問題,屢試不爽;早前,雯雯就公開多謝有心人饋贈迪士尼年票,開咗兩大個story言謝,非常值錢!

雯雯喺IG Post出四張迪士尼銀卡,雙語留言:「只想講一聲多謝,這對於佢哋係好大嘅禮物。Just want to say thank you.It's a very big gift for the boys.」之後再出多個post:「多謝IG嘅媽媽,你哋全部都好有愛。」根據迪士尼官方網站,一張迪士尼成人年度銀卡一張索價$1,468,而小童年飛都要$1,088,換言之呢位IG媽媽係送出咗$5,112大禮畀Steven一家,非常闊綽!

Steven大仔天寶2019年出生,而次子張天牧則2020年出生;而三仔天朗同四仔天樂就分別喺2022年同2023年出生,由於兩個細仔未夠3歲,唔需要門票就可以入場,所以呢4張銀卡就可以畀Steven一家去樂園玩個夠本!

雯雯多謝IG媽媽之後,再出post問:「有冇人有二手凍肉櫃?」凍肉櫃係商用雪櫃,雯雯之前曾經營童裝、拍片同寵物零食生意,未知今次係咪又有咩大搞作,可以幫到一家脫貧呢?