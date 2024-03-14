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14/03/2024

So Ching罕談阿Mo意外心路歷程：時間會沖淡一切！怕影響情緒拒睇留言

#影視娛樂 #娛樂 #蘇芷晴 #李啟言 #演員 #歌手 #組合 #晴報文章
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Text: 娛樂組

　　前COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）自從去年5月宣布退團後，一直都未有在幕前的演出，社交平台大部分時間都是分享她教跳舞班的日常，見到So Ching一直陪伴康復中的男朋友阿Mo（李啟言），不少人都紛紛為So Ching打氣加油。近日So Ching接受YouTube頻道「膠保廢」邀請下亮相節目，跟兩位主持人阿保和Matthew一齊入廚整意粉，過程笑得非常燦爛開心。

 

　　So Ching製作過程中非常狼狽，似乎入廚經驗不太多，她笑言：「唔知點解煮嘢食要搵我囉？」SoChing試食的時候，主持人阿保更用超近鏡拍攝，搞到So Ching的食相相當嚇人，但So Ching都不介意瘋狂大笑。

 

（9BoThrew YouTube截圖）

 

　　試食完畢，節目尾聲時，So Ching都有接受深情訪問，主持人阿保稱見到So Ching開始拍攝YouTube片，問到近況如何？So Ching說：「最近都有Keep住教跳舞班，又準備緊《World of Dance》跳舞比賽，一個國際性少少嘅比賽，但佢每一區都會進行，咁我哋今年就玩吓。」阿保笑言將來荷里活發展，未必再見到So Ching，So Ching口快快回應說：「點會呀？咁我會返嚟呀嘛！」阿保即時笑So Ching已經有十足信心能夠衝出國際，So Ching即時耍手求饒：「死呀死呀，唔好出呀！唔係呀！好大嘅誤會呀！」So Ching表示今年目標無論個人跳舞或者YouTube發展都有所突破，「你鍾意睇就睇，唔鍾意睇就唔好睇！」

 

（蘇芷晴IG）

（蘇芷晴IG）

（9BoThrew YouTube截圖）

 

　　So Ching在COLLAR入面一向都相當正面樂觀，面對阿Mo受傷這件大事，她首次回應自己的心路靈程，「主要係因為時間，好老土咁時間會沖淡一切，我以前唔信呀，但呢件事令我覺得原來呢句都幾套用到喺入面。」提到網民的留言，她說：「好老實講，從來冇睇，除非彈到埋嚟，我冇開任何通知，冇乜必要都唔會睇，因為無論留言好與壞都一定牽動到我情緒，但我想自己穩定啲（情緒），同埋呢班人我都唔識佢嘅。（管理到情緒？）某啲情緒一定會有嘅，但大部分都影響唔到我嘅原因，係我焦點唔同咗，搵到自己條路行。」

 

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=vS-TmTxH65Y&t=1291s

 

轉載自: 晴報

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