So Ching蘇芷晴激罕回應男友李啟言狀況！被問有無和「佢哋」聯絡這樣回應

自從李啟言（阿Mo）去年7月因MIRROR演唱會事故受重傷，女友蘇芷晴（So Ching）一直對他不離不棄，雖然曾嘗試復出工作，但最終宣布退出女團COLLAR，現時投入舞蹈班教學的工作。So Ching跟網友玩「你問我答」，除了罕有提及阿Mo，亦被網友問及跟「佢哋」的關係。

MIRROR演唱會去年7月發生重大事故，在第4場演出時，一塊重600公斤的演唱會LED大屏幕突然鬆脫，擊中舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯，兩人均告受傷。其中阿Mo傷勢較重，一直留院接受不同的復康治療，李啟言的爸爸李盛林牧師每星期都會網上公開代禱信，交代阿Mo的康復進度及心情。So Ching在「你問我答」中被多次問到阿Mo的情況，起初她回應說：「唔方便代佢答，但請大家繼續為佢集氣，留意每個星期六的代禱信。」

後來再被問到時，So Ching分享一個日本御守的照片，並留言說：「佢每日都好努力！」亦有人問到So Ching和阿Mo的愛貓LimLim見不見到爸爸，So Ching說：「無，佢哋係好掛住對方的。」

So Ching今年5月正式宣布退出COLLAR，隨即前隊友Winka被發現IG火速unfollow So Ching。不少網友都關心她跟前隊友的關係，不過提問時就未有開名，網友問：「同佢哋仲有冇聯絡？仲係咪朋友？希望個問題唔好令你反感，我冇咁嘅目的，純粹好奇。」So Ching都有詳情回覆，她說：「呢到既（嘅）「佢哋」我會解讀為好多唔同人，我諗主要係同我價值觀唔相似既（嘅）人but it's okay，一年多呢段時間入面發生左（咗）好多大大小小既事（嘅）事，仍然學習緊點樣放下一d（啲）執著，令自己唔好咁唔開心，一切順其自然吧！」雖然So Ching跟網友都沒有開名，但討論區上有網友指So Ching的IG已經unfollow 七位前隊友。