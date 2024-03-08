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08/03/2024

古天樂｜演藝人協會舉行30周年午宴！會長古天樂驚喜現身表揚前輩！余慕蓮日前鯁魚骨入急症認身體麻麻！周驄提議開老人院

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Text: 娛樂組

　　香港演藝人協會7日在會長古天樂、副會長余安安、錢嘉樂及一眾新任理事會成員：張繼聰、周家怡、岑珈其等率領下舉行春茗茶聚，吸引過百會員踴躍出席，羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波、邵音音、梁葆貞、黃夏蕙、許思敏等現身支持，場面墟冚。

 

 

　　香港演藝人協會第十六屆理事會換屆大選已於本年初完成，古天樂連任會長，余安安和錢嘉樂連任副會長，亦有不少新面孔登場，當中張繼聰、周家怡分別當選成為新一屆秘書長及司庫，而岑珈其、張敬軒則當選為理事，王梓軒、徐智勇（小肥）、梁棨寧（咸旦）、游學修、雷深如（J.Arie）、趙善恆及鄭文獲邀加入成為特邀理事。多位理事會成員，今日齊齊出席春茗茶，首度與會員聚會，副會長余安安對於理事會成員「年輕化」表示：「好開心，有好多年輕成員參與，因為我哋始終有日會退休，永遠都要有後浪。」

 

 

　　張繼聰、周家怡、岑珈其等幾位新理事成員，異口同聲表示首次出席演藝人協會春茗活動，當中張繼聰表示：「第一次參加，好開心，希望可以跟前輩學多啲嘢，嚟緊慢慢再了解吓，繼續幫前輩會員之餘，又可以為後生會員提供輔助同聯繫，希望將演藝人歸納多啲類別，令演藝界更團結。」而岑珈其就表示希望為演藝人協會多搞聚會：「疫情後，好多活動都停晒，希望可以搞多啲活動，吸納新嘅年輕藝人加入會，等多啲人知道個會。」至於擔任司庫的周家怡，笑言自己計數不精：「搵個最唔叻數學嘅人做司庫，可能信得我過，好彩有會計幫手。希望可以搞多啲活動，令個會普及化，多啲人認識，嚟緊都會有好多School Tour及各種慈善活動。」

 

　　席間除了有余安安親製蛋糕慶祝香港演藝人協會成立30周年外，還頒發「傑出演藝大獎」，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，今年由余金珠、徐廣林、高爾珩、周驄榮膺獎項，會長古天樂更驚喜現身，其中周驄在古天樂手上接過獎座後，中氣十足表示：「多謝大家畀我嘅肯定，我想講良心說話，我唔係為個人得獎而來，我真心欣賞演藝人協會，特別欣賞古天樂先生，我擦鞋擦咗幾十年，我估古天樂先生心裏有個願望，係搞演藝人協會轄下老人院。」對此，古天樂表示好榮幸可以頒發獎項給前輩，大讚每位得獎藝人都實至名歸，但問到他是否如周驄所言有願望搞老人院？古天樂表示：「我都估唔到，因為係非常複雜，我盡力啦。」

 

 

　　於2020年患上肺纖維化的余慕蓮（魚毛），出席春茗時精神不俗，但身形仍然偏瘦，且走路時要傭人攙扶，問到魚毛健康狀況？她自言身體狀況麻麻，日前食魚不慎鯁骨，要到急症室，她說：「喺醫院等咗七個半鐘，好多人，最後都係要留院一晚，先攞番條魚骨出嚟，而家我精神OK嘅，但醫生就話我唔可以跌，所以我都唔敢自己出街，一定要有姐姐陪，每朝早七點去公園行，夜晚喺屋企睇兩線劇，睇完就瞓覺；而家開始冇記性，所以都有搵啲朋友打台灣牌，訓練自己。」

 

轉載自: 晴報

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