  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

08/03/2024

賴慰玲黎諾㦤為《婚後事》宣傳重演劇中浴缸戲！二人面貼面攬到實冇尷尬！網民大讚黎諾㦤紳士手

#黎諾懿 #紳士 #賴慰玲 #婚後事 #陳自瑤 #羅子溢 #派福利 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲與監製林肯等日前宣傳劇集《婚後事》，羅子溢表示播出後收到前輩余安安、黃日華的打氣和支持，開心角色成功獲觀眾肯定。一眾主角喺台上重演劇中戲碼「派福利」，兩對「戀人」難免有親密鏡頭，睇到台下嘅人都好肉緊，而黎諾懿嘅紳士小手就得到網民稱讚。

 

　　劇中賴慰玲係黎諾懿女友兼左右手，日前播出一集其中一幕二人開始時分別於浴室各自沖涼，之後二人齊齊全裸浸浴，賴慰玲將腿勾到黎諾懿腰上，黎諾懿將賴慰玲一擁入懷後繼續親吻，意識非常大膽。呢日佢哋喺活動就重演呢一幕，賴慰玲跳起用雙腿夾住黎諾懿，仲面貼面攬到實，之後主持人仲叫二人hold住，一啲都冇尷尬。

 

 

　　有網民發現黎諾懿雙手非常「紳士」，一直都hold喺賴慰玲大腿之下，而且手掌都係向住自己，到佢想將女方放低嘅時候，都只係掂住對方肩膀，係後來抱得太耐，先有扶一扶女方屁股，以免佢滑落。有人睇到留言大讚佢有風度，主動避開嫌疑，唔會借啲倚「抽水」。其實黎諾懿拍攝其間都勁照顧賴慰玲，賴慰玲表示當時貼喺身上嘅防走光膠紙因為浸喺熱水而鬆脫，要多謝諾懿chok泡為佢遮掩以防走光，因而對佢加倍信任。諾懿亦得戚表示大家應該要讚佢連道具都管理得好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　今次係黎諾懿從影以來最大膽嘗試，好彩太太都冇詐型，而佢自己認為美中不足係Pat Pat可練得再堅挺啲先拍。由於《婚後事》新劇題材偏成人，黎諾懿不允許「小春雞」收看，只與太太二人世界煲劇，而太太都同佢一樣，只嫌籮柚「唔夠Fit」。

 

 

 

轉載自: 晴報

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#黎諾懿 #紳士 #賴慰玲 #婚後事 #陳自瑤 #羅子溢 #派福利 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk