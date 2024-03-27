羅子溢《婚後事》激戰陳自瑤急補鑊？網民澳門野生捕獲羅子溢楊茜堯街頭拖手錫錫

羅子溢（原名：羅仲謙）在早前播出的劇集《婚後事》表現出色，獲觀眾一致好評演技大有進步，劇中他飾演一名出軌後失婚的中年男士，不過跟陳自瑤飾演的前妻糾纏不清，感情反反複複。劇中他分別跟陳自瑤和「最強第三者」王敏奕有激烈的床上戲，令電視觀眾都睇到面紅耳熱，不少人都追問到底老婆楊茜堯（原名：楊怡）會否呷醋。

雖然《婚後事》收視一直滯後，就算大結局當晚都只有19.1點，不過這個劇集話題十足，除了畫面吸睛之外，兩性婚姻關係的金句更是引人入勝。其中羅子溢在《婚後事》跟陳自瑤相隔多年再合作，火花十足，他們在大結局當晚一齊食飯兼慶功，當時黎諾懿大讚兩人戲裡戲外都非常「恩愛」，羅子溢笑言：「佢搞到我之前做訪問都成日講錯楊茜堯同陳自瑤，仲講成陳茜堯添呀！」連老婆名都講錯，羅子溢會否擔心回家被扭耳仔？

早前，羅子溢被小紅書的網友捕獲現身澳門街頭，跟老婆楊茜堯手拖手行街，情到濃時更公然錫錫，罕有放閃，莫非是為了「補鑊」？相中所見，兩人穿上相近色系的服裝，襯到絕，不過仔細睇兩人胸前都掛有咪高峰，原來是拍攝節目，為劉嘉玲主持的節目做嘉賓。劉嘉玲更做「電燈膽」跟兩公婆一齊去澳門著名的官也街購物，劉嘉玲不顧一切瘋狂試食，似乎玩得非常開心。至於羅子溢和楊茜堯兩公婆街頭連環「放閃」，全程笑容燦爛，跟早前拍攝《黑色月光》入晒戲的黑面楊茜堯相差甚遠。

羅子溢和楊茜堯2016年結婚，先後育有一女一子，一家四口非常幸福。楊茜堯這位廿四孝媽媽為了照顧一對子女，不惜暫且放下幕前的工作，專心相夫教子，直至兩個孩子開始成長，她都陸續開始接洽不同的工作，繼《家族榮耀》之後，再接拍《黑色月光》等劇集，今次更是他兩公婆首次一齊拍攝綜藝節目。

除了羅子溢和楊茜堯外，其實近日在澳門被捕獲的有陳豪和陳茵媺，同樣兩公婆在澳門一個公園開心放閃被網友捕獲，似乎兩對夫妻都是為劉嘉玲的節目做嘉賓，莫非是《嘉人自友約》的第二輯？不少觀眾都大感期待。