《愛回家》神還原《新聞女王》主播被挾持劇情！網民大讚胡蓓蔚戴耀明演Man姐飛爺超神似

處境喜劇《愛回家之開心速遞》劇情不時會「抽水」，特別是劇情內容不時加插熱論的正劇，如早前將《機場特警》的宋天機，加入《愛回家》，令「宋天機」和「送水輝」兩個許家傑同場擦出火花。早前一集，劇情神還原《新聞女王》，分別找來胡蓓蔚和戴耀明出演Man姐及飛爺，觀眾大讚搞笑兼有喜感，甚至網友說：「《愛回家》終於返嚟啦！」

早前一集，熊樹根（劉丹飾）為了守護金剛門發源地，他努力將金剛門武功發揚光大，希望可以提高在武林聯會的排名，設法拒絕政府交還發源地作建設公廁之用。根叔的弟子池子孝（阮政峰飾）、龍力王（李偉健飾）及湯遠（楊明飾）都各因事未能參與電視台的表演，最終卻意外遇上有女主播被持刀漢挾持事件。根叔希望電視直播他用金剛門功夫擊退持刀漢，令大家再次重視金剛門。該電視台正正是「SMK」，跟《新聞女王》的「SNK」只差一個字，同樣新聞部有Man姐（胡蓓蔚飾）及飛爺（戴耀明飾）坐鎮。

胡蓓蔚和戴耀明雖然只是客串演出，不過明顯有對Man姐和飛爺的角色都有深層次的留意和了解，胡蓓蔚穿上白色套裝上陣，霸氣不輸佘詩曼，短短的報道新聞環節，都有刻意壓低聲線及執著咬字，令人非常驚喜，而戴耀明跟足鄧智堅拎住杯珍珠奶茶全程不離手，加上向下屬卸責的台詞，跟《新聞女王》的人設都相當近似。而且挾持事件中，今次由新人演員黃一鳴和張天妮分別飾演陳山聰和何依婷的角色，令觀眾勾起不少《新聞女王》的回憶，大讚劇組有心思，非常搞笑。不過網友們就期待胡蓓蔚可以跟她的老公單立文可以在劇中有互相，相當一定有不少火花。

不過網友們對於劇中隱藏的笑料都相當欣賞，由於根叔將金剛門武功的招數都放在公廁的設計中，女廁中一招「金剛探月」夠晒應景，而公廁廁紙上印有「金剛穿花手」的圖案，最搞笑是熊尚善（滕麗名飾）的一句：「穿花手？咁咪好乾淨囉！」認真鬼馬！《愛回家》播放七年以來，觀眾對不同角色人物都已經相當熟悉，近來有不少網友認為《愛回家》劇情開始沉悶，今次這種驚喜「小陽春」獲得大家的欣賞，甚至有網友說：「《愛回家》終於返嚟喇！」



