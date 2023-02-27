入行30年首獲提名對媽媽有交代 戴耀明渴望攞獎紀念人生

【晴報專訊】戴耀明在劇集《新四十二章》中飾演武功高強的施朗，不但首度挑戰武打戲份，亦是他第一次有認真的感情綫。入行30年，戴耀明經歷過不少「第一次」，去年尾更首次入圍台慶頒獎禮「最佳男配角」，讓年邁媽媽驚覺兒子演員之路可走得更遠，亦是他繼續前進的推動力。

在《新四十二章》中，戴耀明愛上細細粒的鄺潔楹。

《新四十二章》中的施朗不但武功高強，而且對Zoie（鄺潔楹飾）一往情深。戴耀明坦言角色為他帶來不少的第一次，包括連場武打戲和感情戲，他說︰「以前拍過武打戲，不過係被人打一嘢就死。今次係入行30年來武打戲最多嘅劇集，事前不斷練打，加上我人瘦易撞傷，前臂位置腫起好似斷骨咁，所以我咪以為自己患骨癌，好彩檢查後無事！練習過程當然辛苦，但我好享受，而且今次仲有感情綫，我以前從來無試過同靚女藝人有感情綫！」

主動加戲扮鹹濕佬獲賞識

提到入行經過，戴耀明坦言中學時無心向學，在媽媽建議下投考亞視藝員訓練班，畢業後大多演警察。何解突然走「鹹濕佬」路綫？他笑言︰「一開始大家唔認為我有呢種潛質，副導亦多數安排我扮看更或劫匪。後來我主動加少少戲，明明係打劫師奶，硬要加少少色迷迷嘅感覺，唔經唔覺就入晒編導個腦入面；久而久之，大家諗到市井或者好色之徒，就諗起我。」雖然角色被定型，但他堅持每次演繹類似角色，都有不同程度的分別，演繹不一樣的版本。觀眾對戴耀明獨特的卡通臉印象深刻，他跟一拳超人、小丸子爺爺和《芝麻街》中Bert尤其相似，光頭的他搞笑說：「我有頭髮嘅時候有劉海，嗰時（顏值）係最接近黎明呀！」

戴耀明年輕時頭髮濃密，樣貌俊俏，難怪他笑言當時顏值「最接近黎明」。（電視截圖）

縱使多年來總是演小人物，從未站上男主角的位置，但戴耀明從沒想過放棄，去年終於首獲提名「最佳男配角」。「拍戲同辦公室打工仔唔同，唔係每日都做重複嘅事，分分鐘一年可以演十幾種職業。上年係我人生中值得紀念嘅一年，《青春不要臉》喺上年一月播，我以為觀眾一早唔記得『李天光』呢個角色，但竟然有提名？我真係非常開心興奮。坦白講，每年頒獎禮，基本上男一、女一都一定入圍，但配角未必每年一樣。有時配角獲提名一次之後，可能十年、八年後都未必有第二次。」

戴耀明憑《青春不要臉》獲提名最佳男配角，可惜未能獲獎。（電視截圖）

得悉入圍最佳男配角，戴耀明開心得跟提名名單自拍。（IG圖片）

年邁母擔心兒子無人照顧

頒獎禮前夕，戴媽媽為戴耀明落力拉票，他坦言以前媽媽總是當他是一名普通打工仔，「有時我打扮下，阿媽都話我着咁靚做乜。大佬呀，我話晒都係演員，打扮一下好正常啫！直至獲提名，佢先知我可以再行前一步。」他相信公司每位演員都恨得獎，才會有前進的心態，而不是單純「應付」工作，「結果我無獎，坦白講難免有少少失望，唔緊要啦，老套啲講句，失敗乃下次成功嘅關鍵，相信將來演得更好。」

「養兒一百歲，長憂九十九」，戴媽媽擔心自己若突然離去，便無人照顧戴耀明。（IG圖片）

獎項方面再接再厲，感情方面，戴耀明已滿足媽媽心願，決定與女友情訂終生。他說：「我媽媽83歲，佢成日怕突然喺睡夢中走，所以希望我盡快搵個伴，驚我老咗無人照顧。未婚妻同我相識十幾年，關係好似屋企人一樣，我哋無好似拍戲咁，喺好多朋友見證之下求婚，大家已經係老夫老妻，所以無安排到呢場戲。」他坦言人生如戲，年邁媽媽離開的「這幕戲」，他早有心理準備，「怕就一定怕，但明白呢個係人生過程，演員咩場景都拍過，媽媽突然離開呢場『戲』，早已印喺我腦海，差在唔知邊個場景發生。最重要係活好每一天，有生之年希望得獎，作為一個紀念。」

戴耀明與未婚妻相識十多年，快將拉埋天窗。（TVB娛樂新聞台截圖）