袁偉豪黃智雯任兄弟團 王鎮泉結婚獲汪明荃贈夫妻之道

【晴報專訊】無綫娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）昨日迎娶拍拖一年半的圈外女友Vanilla，兄弟團有袁偉豪（Ben）和黃智雯等，出席婚宴的藝人包括汪明荃（阿姐）、譚俊彥、朱晨麗（朱朱）和陳煒等。朱朱稱封大利市作賀禮，阿姐贈夫妻相處之道，而譚俊彥更傳授生仔秘笈。

王鎮泉迎娶從商的圈外人Vanilla，一對新人郎才女貌。

新郎哥王鎮泉昨日受訪時透露與太太Vanilla拍拖一年半，去年求婚成功，他感激好友袁偉豪及張寶兒協助求婚，「當時我同佢哋喺新加坡做嘢，Ben幫我策劃成個求婚過程，今日（昨日）又幫我做兄弟，真係無條件咁幫咗我好多。」昨日有不少藝人出席婚宴，汪明荃更一身紅噹噹到場，她大讚王鎮泉好乖仔，問有甚麼婚姻相處之道贈予對方，阿姐笑笑口說︰「只要記得老婆永遠是對的，（家英哥唔會駁嘴？）佢好少嘅。」

阿姐和江美儀昨日出席王鎮泉婚宴。

張寶兒和袁偉豪夫妻檔協助王鎮泉求婚及搞婚禮。

朱晨麗參加婚宴壓力大

賓客之一的朱晨麗與何廣沛傳緋聞多年，昨日被問及婚期，朱朱坦言每次出席婚宴都有壓力，「由第一次去婚禮就開始被人問，我相信上天會安排畀我。（都安排咗好多年？）都要結婚㗎，希望嗰個緣份有結果啦。（你心急？）無得心急，順其自然，急都無用，依家係打拼時間，遲啲事業更好，可以結埋婚就叻叻啦。（等另一半事業好啲？）我自己事業再好啲先。」至於譚俊彥透露王鎮泉經常帶Vanilla到訪其餐廳食飯︰「我知佢太太好勤力，公一份婆一份，就好快儲到錢買樓生仔。（傳授生仔秘笈？）最緊要夠愛對方，準時做應該做嘅嘢就得㗎喇。」

35歲的朱朱難掩一顆恨嫁的心。

譚俊彥即將開拍《News新聞女王》，將首次與佘詩曼合作。