  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

27/02/2023

未肯娶36歲朱智賢 謝東閔︰結婚都係一張紙

#謝東閔 #朱智賢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】汪明荃、甄子丹等昨日到會展為《好市民頒獎典禮2022》擔任主禮嘉賓，謝東閔（Brian）、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍和《中年好聲音》的吳大強等則在台上獻唱。Brian透露將與好友吳業坤（坤哥）合辦音樂中心，身為老闆的他雖然不會擔任導師，但會跟學生分享經驗。問到會否步坤哥後塵組織家庭？Brian即耍手擰頭，坦言未有計劃迎娶女友朱智賢，「咁忙點結婚，搵多啲錢先，結婚都係一張紙！（朱智賢願意等？）我唔敢問，你哋問完，我就知答案。」

 

謝東閔專心工作，避談感情。

 

36歲的朱智賢和謝東閔拍拖約六年。（IG圖片）

 

　　另外，提到好友袁偉豪再度被《愛‧回家之開心速遞》編劇抽水影射他「食軟飯」，謝東閔回應︰「係咩？我都唔知，要問下佢先。」此外，汪明荃透露很大機會續任八和會館主席︰「呢個位要做好多非演出嘅事，（靠你向政府爭取粵劇資源？）我都係出下聲，可能夠惡死啩。」

 

阿姐透露將與家英哥到日本或韓國賞櫻。

 

轉載自: 晴報

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#謝東閔 #朱智賢

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk