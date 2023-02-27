未肯娶36歲朱智賢 謝東閔︰結婚都係一張紙

【晴報專訊】汪明荃、甄子丹等昨日到會展為《好市民頒獎典禮2022》擔任主禮嘉賓，謝東閔（Brian）、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍和《中年好聲音》的吳大強等則在台上獻唱。Brian透露將與好友吳業坤（坤哥）合辦音樂中心，身為老闆的他雖然不會擔任導師，但會跟學生分享經驗。問到會否步坤哥後塵組織家庭？Brian即耍手擰頭，坦言未有計劃迎娶女友朱智賢，「咁忙點結婚，搵多啲錢先，結婚都係一張紙！（朱智賢願意等？）我唔敢問，你哋問完，我就知答案。」

謝東閔專心工作，避談感情。

36歲的朱智賢和謝東閔拍拖約六年。（IG圖片）

另外，提到好友袁偉豪再度被《愛‧回家之開心速遞》編劇抽水影射他「食軟飯」，謝東閔回應︰「係咩？我都唔知，要問下佢先。」此外，汪明荃透露很大機會續任八和會館主席︰「呢個位要做好多非演出嘅事，（靠你向政府爭取粵劇資源？）我都係出下聲，可能夠惡死啩。」

阿姐透露將與家英哥到日本或韓國賞櫻。