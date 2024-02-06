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06/02/2024

美斯無上場｜謝東閔拍下美斯被掟波衫一幕：希望之後有機會見到你踢波！莫華倫太太著超貼身連身裙睇波被指品味「特別」

#胡諾言 #鍾培生 #謝東閔 #ViuTV #游學修 #湯洛雯 #連詩雅 #美斯 #高海寧 #碧咸 #女生 #馬國明 #陳家樂 #娛樂 #演員 #劉嘉玲 #伍富橋 #唐詩詠 #梁朝偉 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG、FB

　　阿根廷球王美斯（Lionel Messi）隨碧咸旗下的美職球會國際邁阿密訪港，當日原本與港隊舉行友誼賽，吸引全場38,323人入場。可惜盛事變憾事，美斯因腳傷無落場，3萬多人買飛睇美斯在場邊睇波，人人狂噓大叫「回水」，而無線藝人謝東閔更直擊美斯被球迷掟波衫一幕！

 

美斯冇上陣，碧咸雖然不停補鑊，不過球迷唔收貨。

有網上改圖自嘲港人慘成水魚。

 

　　當日大球場上星光熠熠，影帝梁朝偉與太太劉嘉玲、馬國明與太太湯洛雯、唐詩詠、高海寧、陳家樂、連詩雅、游學修、鍾培生等捧場，只為一睹美斯風采。謝東閔當日穿上美斯波衫到場，本來勁興奮的他拍片見證美斯入場，又拍低另一球星蘇亞雷斯在場邊熱身，可惜二人都因傷未有上陣。

 

 

　　無奈的謝東閔惟有拍下美斯完場後返回休息室的情況，只見美斯在保鏢護送下，目無表情雙手插袋步入休息室，通道兩邊的球迷舉機狂影，突然有球迷舉起國際邁阿密粉紅色波衫，然後用力擲向美斯！而從另一網上影片所見，波衫未有擲中美斯頭部，只跌在美斯左腳腳上，而美斯只低頭一望，便若無其事「檻過」波衫向前行，頭也不回。不少網民認為球迷嬲到掟波衫發洩，亦有說該球迷可能是擲波衫給美斯簽名，眾說紛紜。

 

 

 

 　　謝東閔留言：「相隔10年之後終於再見到你（美斯），好可惜你冇落場踢，希望之後仲有機會見到你踢波。」有網民問到是否失望？謝東閔回應：「非常失望！」而胡諾言亦忍不住留言：「唉，咁都得。」不過，謝東閔亦有「意外收獲」，話說當日賽事在ViuTV獨家現場直播，期間竟影到他在觀眾席上食pizza；謝東閔cap圖放上網搞笑道：「第一次上ViuTV！」

 

 

謝東閔食住pizza上ViuTV。

游學修豪花5千換來上電視「機會」。

 

 

 

 

　　另外，當日一眾藝人中，竟以莫華倫太太王冰冰最為「突出」，皆因她穿上灰色超貼身連身長裙睇波，將誇張的身材曲線表露無遺，不過網民留言指她衣著品味太「特別」，裙子像極綠幕特效衫的灰色版，又顯得她肚凸凸，更有人問她是否有喜，但她未有回應。此外，伍富橋與太太Shirley亦拍拖到場，伍富橋搞笑指全場亮點是見證Shirley和表妹在90分鐘內飲了3公升啤酒，莫非因球王冇落場，太失望而「買醉」？

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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