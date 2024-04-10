愛回家 | 蘇韻姿IG撰長文承認正式離開TVB！沒家人在港特別多謝熊家人：有家嘅感覺

30歲的蘇韻姿加入TVB八年時間，突然有消息指她在TVB官方網頁藝員名單中「被除名」，似乎已經離巢。蘇韻姿接受本網電話訪問時承認此事，更透露日內會出席《黑色月光》的慶功宴，她隨後IG撰長文吐出八年來的成長，認為是時候離開舒適區發展。

蘇韻姿（Andrea）參與《2016年度香港小姐競選》後加入TVB，隨即獲安排參與處境劇集《愛回家之開心速遞》演出，飾演熊家三女熊心如，屬於劇中主角之一。拍攝接近六年時間，Andrea去年年初「被停工」離開劇組，令不少觀眾大感失望，認為熊家不整人，家不成家。Andrea雖然未能回家，但努力尋找新方向，除了去年參與音樂舞台劇《我們的青春日誌》擔正女主角Nancy外，更在多個綜藝節目中亮相。

近日，Andrea先後獲安排拍攝劇集《非份之罪》及《黑色月光》，正當以為她慢慢回復幕前工作的步伐之際，她竟然突然離開TVB，令不少粉絲大感驚訝，亦對於熊心如不再回家大感失望，Andrea接受本網訪問，她表示：「多謝你。星期四黑色月光嘅慶功宴見到大家再傾。」Andrea在IG撰長文，內容如下：

依家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。

不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。

首先要多謝珍姐，喺我一個人嚟到香港嘅時候，俾機會我演熊心如，令到我喺香港都可以有一個家。亦都令到多左人認識我、有不同嘅工作，學到好多中文。多謝您咁多年嘅教導栽培。我會好好緊記你教我嘅一切。

多謝樂小姐，由選美到入行，一路都好照顧住我，教我點樣做好一個藝人。仲有Management嘅同事，多謝你哋一直嘅照顧及幫忙，我會加倍努力！

多謝志偉哥！ 你嘅指導，加上鼓勵，令到我發現自己可以有好多可能性。我會keep 住你俾我嘅正能量。

多謝監製祥哥！喺拍攝《愛回家》呢幾年嘅鼓勵、你對拍戲嘅熱情、創作力，有直啟發我，真係好榮幸能夠同你合作！

多謝監製佳導，俾個好好嘅機會我參與《黑色月光》，令到我見識多咗，學咗好多嘢，非常期待套劇播出！

仲有好多謝俾機會我嘅綜藝監製們，我知道自己嘅經驗少，所以感激你哋信任，俾我去嘗試不同嘅工作！

多謝熊家人，冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺。

最後要多謝關心同錫我嘅台前幕後朋友仔！等緊埋位，或者收工嘅時候都會同大家一齊傾偈。我會記住一齊渡過過嘅美好時光！

相信喺未來大家一定能夠再遇到，亦都想藉呢個機會衷心祝福所有朋友，能夠在自己嘅舞台上發光發亮。

#呢張相係我填香港小姐application用

#就係呢張相開始

#八年

Andrea分享自己報名選港姐的一張照片，當時一臉稚氣，不少圈中人都紛紛留言為Andrea打氣及送上祝福，當中包括蔡思貝、徐榮、林景程、朱智賢、馬俊傑、鄭衍峰等等。