  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

10/04/2024

吳卓羲《Mayanne小喇叭》指當年拍劇露股同林峯互相鎅毛！阿Ron爆麥美恩有拖拍？

#演員 #吳卓羲 #電視台 #晴報文章 #綜藝節目 #曾展望 #麥美恩 #娛樂 #林峯 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　由麥美恩（Mayanne）擔正主持、曾展望做助理主持的清談節目《Mayanne 小喇叭》，每集都會請來藝人傾談鮮為人知的經歷。即將在星期四（11日）播出一集找來林峯和吳卓羲接受訪問講兄弟情。談及相識25年的日子，兩個「麻甩佬」之間的感情笑中有淚。

 

 

　　這一集主題為「娛樂圈中真‧友‧情」，眾所周知林峯及吳卓羲 （Ron）都是相識已久的好兄弟，二人相隔多年後再於無線節目中同框，大談昔日往事。 相識長達 25 載的「Ron 峯」，提到相識經過、日常相處兼互爆對方秘密。

 

　　二人感情要好得感覺像情侶，又像親人，除了每日必定會聯絡對方，更經常互到對方家中過夜。而兄弟情的開始，源於當年林峯主動聯絡跟阿 Ron 約食飯，阿 Ron 亦坦言嚇了一跳： 「佢打畀我嗰陣時我都打咗個凸，嗰時佢已經做《尋秦記》，佢話約我食飯，我就覺得咁奇怪嘅？然後就一步步建立關係。」

 

 

　　林峯立即大方向阿Ron 發表愛的宣言： 「鍾意你吖嘛！」林峯透露當年冒昧採取主動全因看到阿Ron 落下男兒淚的感人一 幕，阿Ron 聞言即指自己也是因為錄影這集《小喇叭》才知道林峯當年「睇中」 自己真相。

 

　　林峯與阿Ron一起合作拍劇，觀眾最難忘二人拍《大唐雙龍傳》雙雙露股一幕，製作組翻播當年這個經典場面，阿Ron 爆料指是臨場應導演要求進行拍攝：「初初劇本冇，佢哋話不如整場令伍姑娘（伍詠薇）尷尬少少（嘅戲），咁佢有咩會尷尬呢？導演就提議除晒，我就問：『出唔出得街呀？除冇問題吖！我哋咁嘅資質，但點樣遮住前面先？」

 

　　林峯爆料指現場有垃圾膠袋，剪出一個角落來用遮著重要部位，阿Ron笑謂剪的範圍還要鬥大，之後則要使用牛皮膠紙黐實。林峯即大表認同：「黐嗰陣冇問題，搣嗰時大鑊。」說得興起阿Ron自爆搣膠紙時苦況：「要搵！鎅咩？毛咯！我哋互幫大家，現場冇人夠膽幫我哋鎅！」之後他們還透露了不少二人為何會變得生人勿近。

 

　　除了經典場口，二人還會分享當年在超過五十度高溫下拍攝苦況，林峯一度問監製 「我哋會唔會死」；以及演員及幕後如何在時間緊逼的情況下，靠勁高默契極速 在10分鐘內完成1頁半紙劇本拍攝。

 

 

　　另外，製作組再找出阿Ron和林峯昔日於藝訓班及 Dancer 訓練班的青澀樣照片，令現場所有人大笑。不過負責「食花生」的麥美恩，卻被兩位嘉賓戲弄，在宣傳片中，見到阿Ron大爆麥美恩有戀情正在拍拖，麥美恩不斷用雙手撐著眼睛大叫：「我冇，我冇。」不過阿Ron窮追猛打，場面搞笑。

 

轉載自: 晴報

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#演員 #吳卓羲 #電視台 #晴報文章 #綜藝節目 #曾展望 #麥美恩 #娛樂 #林峯 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk