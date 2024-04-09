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09/04/2024

滕麗名向《愛回家》劇組請假飛加拿大旅行！超豪華滑雪坐商務艙出入酒店搭直升機

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Text: 娛樂組

　　滕麗名在《愛回家之開心速遞》中飾演熊尚善，跟「囝囝」金城安（周嘉洛飾）又愛又恨的母子關係，經常發放不少笑料。近日，周嘉洛為拍《武林》而暫時離開劇組，滕麗名都趁機會向劇組請假，跟友人出發到加拿大旅行，齊齊參加豪華滑雪團，興奮莫名的她拍攝短片分享花絮。

 

 

　　滕麗名一向熱愛戶外運動，夏天行山、滑水，冬天就飛不同地方滑雪，不過由於《愛回家之開心速遞》戲份較重，所以難抽身。近日她終於可以放假，更預告今次旅程是籌備18個月，一行共8人出發8日7夜的滑雪團，更挑戰10萬英呎雪山，非常期待。正如阿滕早前的留言話齋：「人到中年，有錢無健康就出事啦，如果冇錢又冇健康仲大件事，所以一定要努力工作，同時keep住鍛鍊體能，有健康身體強健體魄才可以挑戰自己！」阿滕今次拍攝不少旅行花絮片與粉絲們分享，更親自剪接和配音，非常有心。

 

 

　　阿滕今次的旅行團超級豪華，出發坐商務艙，狂食三餐，有韓式拌飯、牛扒及韓式辣麵，到達後，轉乘小型飛機到達郊外環境如仙境一樣的酒店。阿滕乘坐小型飛機時心驚膽顫，鏡頭前拍拍心口非常驚，她說：「其實我真係好鍾意搭飛機，除咗呢部，頭髮同我心情一樣，千祈唔好問我點解死氣喉喺螺旋槳上面，仲燒爛晒，真係好得人驚。終於安全到達，呢個就係我揀呢間直昇機嘅原因，呢間直昇機公司係小數將架直昇機泊喺酒店門口，食完早餐，行出門口就可以去滑雪！」阿滕分享兩條片段，見她玩得非常開心投入，她在不忘留言多謝老公：「7天有氣有力天氣好你想玩多少轉都可以，Thanks buddy！」

 

 

轉載自: 晴報

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