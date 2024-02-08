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08/02/2024

日本歌姬中島美嘉完騷銅鑼灣食辣蟹慶功！獲巨型蛋糕預祝41歲生日：希望可以再來香港跟大家見面！

#旅遊行程 #好去處 #私房菜 #演唱會 #中島美嘉 #銅鑼灣 #音樂會 #娛樂 #歌手 #日本 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: 大會提供

　　日本歌姬中島美嘉一連兩場演唱會《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》圓滿結束，完騷後，中島美嘉拉隊到銅鑼灣食辣蟹慶功，大會主辦安排三層高巨型蛋糕為本月19日生日的中島美嘉送上驚喜，餐館老闆更即席送上巨型紅酒祝賀中島美嘉演唱會成功，連環驚喜下，中島美嘉笑逐顏開，雙手合十，連番道謝。

 

　　曾演真人版電影《NANA 世上的另一個我》的日本歌姬中島美嘉，在港首個個人演唱會吸引大批樂迷朝聖，首次來港開騷的她一連兩晚賣力唱，以近30首金曲回饋樂迷，前晚（4日）在亞洲博覽館表演後，中島美嘉與結他手老公馬谷勇拉隊到銅鑼灣一間私房菜慶功，大會為中島安排豪華海鮮宴，讓她品嚐香港地道風味美食，中島對避風塘炒辣蟹、椒鹽瀨尿蝦皇及清蒸東星斑等美食讚不絕口。

 

 

　　首次個人演唱會，中島美嘉在台上賣力演出，大會自然對她寵愛有加，除安排豪華海鮮宴慰勞一番外，更特意安排巨型蛋糕預祝中島41歲生日，工作人員齊齊大唱生日歌，並送上粉紅色名貴頸巾作禮，中島開心得高舉禮物起舞，私房菜老闆亦送上3L巨型紅酒賀中島演唱會成功，面對大家的驚喜厚愛，中島笑逐顏開，不停雙手合十，鞠躬道謝。

 

 

　　慶功宴尾聲，中島美嘉跟台前幕後功臣表示謝意，她說：「因為大家的愛，才能令演唱會成功，好多謝所有演出的member，好多謝大家，希望可以再來香港跟大家見面。」中島親民又有禮，贏盡現場掌聲歡呼。

 

轉載自: 晴報

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