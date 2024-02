吳彥祖一家三口罕有出席格林美頒獎禮！男神變「鄉謠歌手」區瑞強Look現身睇落老咗10歲！囡囡盡得好基因

男神吳彥祖近年長期住喺美國,囡囡出生之後都甚少分享相片,係上年返香同老友聚會先少有見到合照。而日前吳彥祖就少有咁同Lisa S.及女兒吳斐然出席公開場合,大方同大家合照,囡囡遺傳晒父母好基因,愈大愈靚女呀!

吳彥祖太太Lisa S.日前於社交平台興奮分享合照,留言:「Grammy Night.」原本一家三口一齊出席美國年度樂壇盛事格林美頒獎禮,相中見到現場人山人海,而佢同吳彥祖就戴上情侶裝黑框眼鏡。Lisa S.著上型格皮褸,而吳彥祖就著上西裝加上「鄉謠歌手」區瑞強式嘅闊邊帽,睇落成熟咗10歲呀。

而囡囡吳斐然上次同父母一同返回香港,身穿粉色上衣,長髮兩側還挑染成粉色,打扮得前衛但就causal,而今次佢就著上牛仔布色連身裙,可愛得嚟開始有少女味!而吳斐然精緻深邃五官同媽媽Lisa S.極為相似,加上纖瘦、修長嘅model體型,真係盡得好基因。

唔少網民都留言大讚佢哋係最美family:「好可愛的一家。」、「Awesome family picture. Raven sure is looking like her mom.(好捧的家庭照,囡囡似足媽咪。)」有人又對吳彥祖呢個造型有啲意見:「I don’t know about Dan’s hat (我不懂吳彥祖的帽子……)」事實上,相當保護家人隱私的吳彥祖,只曾經在女兒剛出時公開過長相,之後就好少畀囡囡曝光,因此每次有吳斐然嘅正面照,都會引來討論。