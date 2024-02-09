張致恒雯雯製作公司開張不足1個月玩完！與「投資者」終止合作：工作理念不合

張致恒（Steven）與老婆雯雯經常鬧離婚，二人長期財困境，但Steven又偏偏份份工都做唔長。早前夫妻二人都加入帶貨行列，Steven賣翡翠珍珠鑽石和田玉等貴價奢侈品，雯雯就曾經黐另一個KOL做直播。上個月佢哋仲宣佈開製作公司，不過昨日夫妻就共同表示合作再次告吹，認真兒戲。

之前仲拍晒片。

上月13日Steven宣佈同雯雯合力開製作公司，將會幫人拍片及參與幕後製作，又會親自出鏡拍片大談人生百態、兩性婚姻、娛樂新聞等，實行製作、KOL一腳踢，多線發展養家，和好搵錢。不過未夠一個月，原來已經玩完，Steven同老婆同時間喺IG出Post，tag Uglyfamily page，留言：「因與 Uglyfamily網站投資者工作理念不合，所以已經終止所有合作！多謝大家嘅支持。」不過佢哋就冇透露具體係因為咩原因終止合作，雖然不驚訝，但亦耐人尋味。

網上見到「M & S ProductiOnline by Ugly Family」嘅page仍然有二人嘅影片，二人呢個月都有拍咗兩大條影片咁多，而page入面所講會不日推出嘅自家節目，「致家煮意、同恒搵食、雯所未雯」都係一條都冇出產過，只係出過兩公婆坐喺度齋噏嘅「小小鹹 多多趣」。唔知之後呢個page可以點樣運作喇！