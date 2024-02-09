  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

09/02/2024

張致恒雯雯製作公司開張不足1個月玩完！與「投資者」終止合作：工作理念不合

#離婚界KOL #雯雯 #張致恒 #Steven #離婚 #KOL #直播 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　張致恒（Steven）與老婆雯雯經常鬧離婚，二人長期財困境，但Steven又偏偏份份工都做唔長。早前夫妻二人都加入帶貨行列，Steven賣翡翠珍珠鑽石和田玉等貴價奢侈品，雯雯就曾經黐另一個KOL做直播。上個月佢哋仲宣佈開製作公司，不過昨日夫妻就共同表示合作再次告吹，認真兒戲。

 

之前仲拍晒片。

 

　　上月13日Steven宣佈同雯雯合力開製作公司，將會幫人拍片及參與幕後製作，又會親自出鏡拍片大談人生百態、兩性婚姻、娛樂新聞等，實行製作、KOL一腳踢，多線發展養家，和好搵錢。不過未夠一個月，原來已經玩完，Steven同老婆同時間喺IG出Post，tag Uglyfamily page，留言：「因與 Uglyfamily網站投資者工作理念不合，所以已經終止所有合作！多謝大家嘅支持。」不過佢哋就冇透露具體係因為咩原因終止合作，雖然不驚訝，但亦耐人尋味。

 

 

 

 

 

 

　　網上見到「M & S ProductiOnline by Ugly Family」嘅page仍然有二人嘅影片，二人呢個月都有拍咗兩大條影片咁多，而page入面所講會不日推出嘅自家節目，「致家煮意、同恒搵食、雯所未雯」都係一條都冇出產過，只係出過兩公婆坐喺度齋噏嘅「小小鹹 多多趣」。唔知之後呢個page可以點樣運作喇！

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#離婚界KOL #雯雯 #張致恒 #Steven #離婚 #KOL #直播 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
精選影片

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk