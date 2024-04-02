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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

02/04/2024

這AI世代還有人用心寫字研究書法？從Yahoo創始人講到職場打工仔！為甚麼傳統就業市場是火坑、副業市場百花齊放？全民副業為何出現？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　20世紀末互聯網傳奇，幾乎無人不識Yahoo創始人楊致遠Jerry Yang，卻很少有人知道他的另一重身份：書法收藏家。

 

　　在卸下Yahoo職務，退居幕後之後，這位網路第一人以收藏家的身份重新進入公眾視野。2018年4月底，楊致遠將收藏的40件元明清書法名作在紐約Metropolitan of Art博物館展出，堪稱西方近年來規模最大的書法展覽。而這些珍品的背後，是楊致遠20年來用心經營的收藏王國。

 

 

　　Jerry 1968年出生在台灣，幼年喪父，10歲移民到美國。70年代的台北，無論晴雨，他都要坐巴士去上書法課。

 

　　他問自己為甚麼要學習這門枯燥乏味的傳統藝術：無窮無盡地重複筆法，臨摹晦澀難懂的古籍典範，以及不斷研磨硯臺墨汁，體會毛筆在宣紙上的觸感。在美國的生活，艱苦而忙碌，他終日忙於學習、創業，沉浸在互聯網的世界中，從沒想過再執起毛筆。

 

　　直到有一天，他的一位朋友建議他收藏中國古代書畫，以培養中國傳統文化觀念，這是和你日常生活截然不同的世界，很有意思。中國書法藝術賦予了這位美國長大、工科背景的互聯網人更多人文情懷。

 

 

　　藝術，和創新產品、商業模式一樣都需要創造力。軟體與程式的創新，日新月異，而書法中的諸多創新卻需要百多年的時間。正如Steve Jobs大學期間經常走堂，令他最感興趣的課堂是Typography。

 

　　古代書法講究形神兼具，還要求有深厚的欣賞水準和審美情趣。瞭解和欣賞書法是一個發現事物的歷程，啟發一個人、充實一個人。

 

　　西洋書法字體優美具藝術感，所需工具簡單，只要準備一雙手、一支筆、一張紙，便能投身書法世界，專注在筆尖上忘卻煩憂。不僅是形式和字體，還有文字的意思、適用的場合和風格的演變。

 

 

　　最好的書法作品看起來有如水在流動、文字在歌唱。理解和欣賞中國書法及西洋Calligraphy, Typography，成為探索、尋找靈感和履行靈感的過程。

 

 

　　和我共事的時候，Marie只是一個小姑娘，現在貴為兩位可愛囡囡的人妻母親，她的強項，就是英文書法。

 

　　理性告訴我們，副業大概率不能讓我們實現財務自由，但不可否認，一份成功的副業能帶來額外Passive Income。

 

 

　　根據NYU調研資料顯示，2023年，51.85% 職場人表示擁有副業，相比2021年提升 33.1%。副業正在佔領職場人工作結束後8小時。

 

　　如果說傳統就業市場是一個火坑，那副業市場就是百花齊放。但Marie成功把被動收入變成了主要收入。

 

　　疫情下居家辦公的背景，為Slash提供了完美的機會。有打工仔在居家辦公期間，將副業做到了極致，以至於都無法分清哪份工作是主業。有人選擇當劇本兼職作者，有人用IG運營社群推銷帶貨，還有設計師在社交媒體上開拓自己的第二事業。

 

　　從最初的Slash到今天的全民副業，為甚麼繁忙的日常工作還不能填補打工人的內心？為甚麼有如此多人願意犧牲寶貴的周末和業餘時間去工作？為甚麼會有愈來愈多的年輕人，覺得沒有副業是一個問題，因而感到焦慮？

 

　　賺錢或許無法解釋一切。

 

　　Marie和很多國際品牌及企業合作多年，並有開班授徒，至今教授超過二千名學生。除了英文書法之外，還寫得一手中文好字。

 

　　和一切生意一樣，有競爭才有進步，長江後浪推前浪，Marie還可成立自己studio，專注發展書法及其他藝術，還打算將書法事業帶到香港以外嘅地方，更上一層樓。

 

 

　　不要把雞蛋都放到同一個籃子，是我們從小就聽過的道理。在職場下，主業只是眾多籃子中的一個，而副業就是大多數人規避風險的另外的籃子。

 

　　要搞好一個新平台，就是必須要專注某一個話題，非常專業地分享一件事，精準定位讀者群，也就是說，在傳統上，每一個領城都會獨立成長出一個KOL出來。

 

　　「每次當我靜心寫字的時候，囡囡就會很安靜地圍觀，媽媽妳又寫甚麼字啊？」「這也是身教！」

 

　　所以我們常說，入世與出世，皆可修行，境界等同，殊道而同歸，看似有別，其實不二。寫好一千幾百字，影響三兩人，皆修行也。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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