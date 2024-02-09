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09/02/2024

美斯無上場｜高海寧澄清沒為「梅西」辯護！被質疑只向內地網民交代高Ling急改「美斯」！網友：睇場波都要發聲明

#高Ling #高海寧 #梅西 #阿根廷球王美斯 #美斯風波 #影視娛樂 #美斯 #藝人
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　　高海寧（高Ling）上星期興奮出席「國際邁阿密 CF首次參與的國際巡迴賽」香港站賽事，身穿美斯波衫現身香港大球場，打算見證阿根廷球王美斯的球技，沒想到跟三萬幾球迷一樣失望而回。事後，高Ling接受訪問時表示得悉美斯受傷，體諒他未能落場。昨晚高Ling撰長文澄清自己未有為「梅西」辯護，有網友問她寫「梅西」，到底對象是香港市民還是內地網民，隨後她在IG和FB刪走聲明，將「梅西」改成「美斯」重新發布。

 

 

　　美斯缺陣香港賽事的風波愈鬧愈熱烈，特別是他飛到日本時積極落場踢波和親民態度，令政府官員「不開心」之餘，不少網民都大為失望。內地網民都感同身受極為憤怒，更指下月阿根廷到中國作友誼賽，聲討要抵制美斯。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　近月頻頻在內地搵錢的高Ling見狀都立即發長文澄清立場，跟網民站在同一陣線，她留言說：「為免產生更大的誤會，我覺得有必要跟大家說明一下：首先我跟大家一樣對於美斯沒有落場踢球感到非常失望，當天回應記者提問的時候，因為看了球隊教練在賽後記者會上回應『美斯因受傷不能上陣』的報導，所以在訪談中才有『聽說他受傷了』的說法。如果大家有看到完整訪問片段的話，實際上我想表達的是：我很投入觀看當天的賽事，因為中國香港隊踢得很好，上半場攻勢很給力，身為球迷看得是盡興的。但許多遠道而來的粉絲們，面對當天的狀況，肯定還是會感到失落和傷心。 後續我也是跟大家一樣，了解到之後發生的更多情況，讓我感到非常震驚。我充分意識到，自己當時在只了解片面的情況下，發表的言論是非常不妥的。在此要向所有關注這件事的朋友們表示歉意，真的非常抱歉！ 我會持續關注事件的發展，也希望這件事能有合理的交代。以後會更加謹慎行，做好作為公眾人物的正向引導。」

 

　　高Ling的黑底白字聲明原來將「美斯」寫成內地譯音「梅西」，網友即時留言追問她此舉是否只是向內地網民交代，而非為撐香港球迷。未幾，高Ling的IG和FB刪走原本的聲明再將「梅西」改為「美斯」重新發布，而內地微博則保留「梅西」版本，後來，FB的聲明再次刪走。

 

 

 

 

 

　　IG不少網友都留言：「喺香港做藝人真係好辛苦」、「睇場波都要發聲明」、「咁都要出聲名（明）？」、「其實有幾多人同我一樣。完全唔知佢講過乜，一嚟就見到佢懶大件事喺度道歉」、「真係要謹言慎行！太多別有用心的人會斷章取義」、「個人言論有個人自由，根本冇必要解釋」、「講幾句唔啱聽就要出道歉聲明，做中國香港藝人真慘」、「其實做一個公眾人物真係好大壓力... 我都有睇你D（啲）報道... 真係無需要特別解釋」等等。

 

轉載自: 晴報

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