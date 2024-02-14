87歲謝賢被網傳癱瘓緊急入院！陳淑芬憤怒Po出四哥拜年相澄清：新年流流這樣詛咒老人家

大年初二，不少市民都會拜年食開年飯，陳淑芬（陳太）都有分享她拜年的熱鬧合照，原來她跟狄波拉相約，一齊到謝賢屋企拜年，大家著得紅卜卜，非常喜慶。陳太分享說：「大年初二聯同大老爺及閨蜜狄波拉與四哥(謝賢)拜年，四哥精神奕奕，狀態超好，開心的有說有笑吃著蘿蔔糕，看看電視，非常開心！本來沒打算post這張合照，因突然看到Youtube(圖3)的不實新聞，感到非常憤怒，新年流流，這樣詛咒位老人家，真係啋瘟這個歹毒的始作俑者，居心何在！特別發放這張今午與四哥(謝賢)的合照，讓大家放心！#謝賢 #陳淑芬 #狄波拉 #天星娛樂 #哥迷會 #謝霆鋒」

陳太提到的該影片寫上大大隻字標題：「大年初二 87歲謝賢突癱瘓緊急入院 操勞過度近照曝光 看哭眾人」上面只有一張謝霆鋒和謝賢的舊照，並沒有任何跟標題情況相關的圖片，新年流流，傳出如此令人不安的消息，難怪陳太不禁動怒。事實上，謝賢跟狄波拉這對昔日的夫妻，大年初二著住超鮮艷的紅色、橙色服裝跟大家拜年，由於天氣較涼，謝賢穿上企領紅色打底衫，再加一件紅色恤衫外加橙色外套，外套袋更加袋巾，加上招牌黑超，造型仍然非常講究。

謝賢在照片中笑得非常燦爛，精神奕奕，絕對令流言不攻自破。謝賢和狄波拉雖然1995年離婚，不過一直保持相當好的關係，見到照片中的陳列櫃上，仍然有狄波拉和謝賢的合照，亦有狄波拉跟現任丈夫「鬍鬚Kong」的合照，老友鬼鬼，令人稱羨。

前年謝賢憑電影《殺出個黃昏》榮獲香港電影金像獎「最佳男主角」殊榮，當時仍然有新冠肺炎疫情，謝賢由林家棟攙扶上台領獎，謝賢一度除下口罩，林家棟緊張即時為他戴好，有網友發現他嘴歪，加上他未有接受傳媒訪問，令外間傳出他不幸中風的傳聞，今次見到謝賢精神奕奕笑晒口，這些傳聞都不攻自破。