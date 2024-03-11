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11/03/2024

謝霆鋒心情大靚有問必答除咗佢：唔講呢啲喇！為謝賢澄清身體狀況

#歌手 #李幸倪 #澳門 #關智斌 #滑雪 #運動 #娛樂 #謝賢 #王菲 #謝霆鋒 #張致恆
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Text: 娛樂組

　　韓星Rain鄭智薰、謝霆鋒、關智斌（Kenny）、李幸倪、台灣演員周曉涵等昨日出席K-Swiss澳門威尼斯人旗艦店的開幕儀式，聽到Rain的名字，不少粉絲都特別提早到場霸位，當Rain出現時更尖叫聲不斷。心情大靚的謝霆鋒有問必答，大談與王菲機場「放閃」，亦有回應爸爸謝賢的身體情況。

 

 

　　Kenny坦言在活動上難得跟同門的謝霆鋒見面，兩人已經事隔半年沒有見過，更主動向霆鋒拜年逗利是。謝霆鋒講到Kenny要向他逗利是利是搞錯了，「佢誤會咗我哋嘅年齡，我後生過佢。」霆鋒同Rain同場，有沒有想過跟Rain合作？霆鋒認為合作的事順其自然，近年他多做運動，因為拍戲有不少動作場面，盡可能多做運動鍛鍊。「運動當中我最鍾意滑雪，啱啱先去日本滑完雪。（王菲係咪都鍾意滑雪？）佢都唔滑雪嘅！」不過問到跟王菲的感情生活，霆鋒即時「落閘」拒談：「唔講呢啲喇！」至於新年期間，爸爸謝賢突然傳出身體問題，霆鋒立即為爸爸澄清話 :  「希望大家唔好亂咁傳，佢好好，我有同老竇見面，佢嘅情況我好清楚，大家唔使擔心！」

 

 

　　Kenny現身品牌時裝騷，他笑言好想做模特兒行騷，因是他從小到大的夢想，奈何身高不夠，「我沒有六尺高，呢個夢想一直只能夠放喺夢裏面。我今日個騷好精彩，無論音樂、背景都同表演嘅服裝主題配答得美輪美奐，其實啟發咗我遲啲喺內地舉辦巡迴演唱會用呢個模式。」

 

　　Kenny話平時主要著運動衫，基本上日日做運動，最捨得花錢買運動衫，家中波鞋數量接近100對。對於舊拍檔張致恒（Steven）經濟又再出現問題，Kenny表示：「我有睇到新聞，Steven喺新年都有傳訊息畀我，（一直都有聯絡？）有嘅，大家問候一下。」

 

　　另外，來自台灣的周曉涵和李幸倪同稱是Rain的粉絲，今次近距離接觸令她們非常興奮，周曉涵說：「我是她粉絲, 從小就有聽她的歌,念高中大學的時候就很喜歡他，他跳舞真的很厲害！謝霆鋒也是我少女時代的夢中情人，酷酷帥帥的。」其實周曉涵最近在台灣正忙電影宣傳，就因為今次有Rain及謝霆鋒同場便立即答應到澳門出席活動。李幸倪說：「好開心可以同霆鋒敘舊，而活動上仲有Rain獻唱，一定會搵機會集郵，因為Rain係我偶像。」

 

 

轉載自: 晴報

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