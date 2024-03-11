亞洲電影大獎丨梁雍婷獲頒女配角衝上台整跌咪！《新活日常》役所広司打敗梁朝偉奪最佳男主角！是枝裕和三度蟬聯最佳導演

《第17屆亞洲電影大獎》頒獎禮今晚在西九戲曲中心隆重舉行，大會頒發多個獎項，日本電影《無邪之境》奪得「最佳電影」，而日本著名是枝裕和憑《怪物》第三度奪得「最佳導演」獎項。香港方面，梁雍婷憑《白日之下》奪得「最佳女配角」，卓亦謙憑《年少日記》奪得「最佳新導演」，而《金手指》則由文念中及林子僑分別奪得「最佳造型設計」及「最佳美術指導」，為港爭光。

日本演員役所広司憑《新活日常》打敗梁朝偉、吳慷仁等獲得「最佳男主角」，而「最佳女主角」則由內地演員蔣勤勤憑《草木人間》得到。香港演員梁雍婷憑《白日之下》獲得「最佳女配角」，穿上長裙的她上台誤將咪高峰整跌，要頒獎嘉賓劉冠廷為她執咪，認真搞笑，她事後受訪時笑稱咪高峰跟她一樣激動：「名留青史，因為見到導演同好多演員一齊出席頒獎禮，好想逐一同佢哋講多謝，因為有佢哋、先會有我呢個角色。拍呢套戲時因為疫情未能去院舍，要靠自己思考同埋睇一啲紀錄片去揣摩角色。呢個故仔係真人真事改篇，希望透過電影，讓大家直視白日之下仍有黑暗存在。希望大家對弱勢社群伸出援手，大家透過當年嘅案件，了解當年事情，而且希望香港唔好再有呢啲新聞出現。」而「最佳男配角」則由南韓演員朴勳憑《12.12：首厭之春》奪得。

李英愛以英文表達得獎感言，她表示：「大家好，知道得獎好開心，因為大家記得我是一名演員，好榮幸及感謝亞洲所有的粉絲，我希望我未來演更好的演出，做更好的演員。大家要開心！多謝大家！」她表示今次得到各地電影人認可，大感興奮，多年來拍過很多戲，今次得獎可作為禮物送給粉絲們，希望以後拍攝更多作品。再被問是否拍攝《大長今》續集，她說：「而家未開始，感覺到大家都好期待，但不能急，希望有更多面貌畀大家見到，所以要長少少時間，更要在演技上再努力。」至於鈴木亮平表示：「好開心得獎，尤其今日見到很多出色的電影工作者，但我今晚心情好輕鬆，因為今年我冇份入圍，有入圍當然開心，冇入圍都好嘅，哈哈哈！」他在訪問被問到演經典作品《城巿獵人》，他說：「細個已經好鍾意呢個作品，都係想演呢個角色而入行，而家有得演好開心，但亦有壓力，希望做到個角色能夠係每個人睇都享受，而唔止我一個人享受。事前為角色健身三個月，我有睇《城市獵人》全部作品，香港和台灣都有拍過戲，自己演的就想做到日本較地道的味道。」

吳慷仁表示自己27歲才開始演戲，「拍戲之前做過唔同工作，多多少少幫我了解各行各業嘅人，學習有同理心，對之後角色多啲理解。我相信入圍最佳新演員嘅朋友，而家先係精彩人生嘅開始，希望之後有機會同你哋一齊演戲。」

「第17屆亞洲電影大獎」得獎名單：

最佳電影：《無邪之境》(日本）

最佳導演：《怪物》是枝裕和（日本）

最佳男主角：《新活日常》役所広司（日本）

最佳女主角：《草木人間》蔣勤勤（中國大陸）

最佳男配角：《12.12：首厭之春》朴勳（南韓）

最佳女配角：《白日之下》梁雍婷（香港）

最佳新導演：《年少日記》卓亦謙（香港）

卓越亞洲電影人大獎：李英愛（南韓）／鈴木亮平（日本）

亞洲飛躍演員大獎：Metawin Opas-iamkajorn（泰國）

AFA新世代獎：趙麗穎（中國大陸）

2023年最高票房亞洲電影：《滿江紅》（中國大陸）

終身成就獎：張藝謀（中國大陸）

最佳新演員：《風之城》Tergel BOLD-ERDENE（法國、蒙古、葡萄牙、荷蘭、卡塔爾、德國）

最佳視覺效果：《哥斯拉-1.0》山崎貴、渋谷紀世子、高橋正紀、野島達司（日本）

最佳造型設計：《金手指》文念中（香港）

最佳美術指導：《金手指》林子僑（香港）

最佳編劇：《雪豹》萬瑪才旦（中國大陸）

最佳攝影：《雪豹》馬提亞斯德爾甫（中國大陸）

最佳剪接：《12.12：首爾之春》金尚範（南韓）

最佳音響：《哥斯拉-1.0》井上奈津子（日本）

最佳原創音樂：《無邪之境》石橋英子（日本）