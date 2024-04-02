中年好聲音 | 甄妮疑不滿《中年好聲音2》賽果爆拉姑撐譚輝智！暗指古淖文老油條沒成長空間？

《中年好聲音2》決賽早前圓滿舉行，最終三甲人選是冠軍古淖文、亞軍譚輝智及季軍顏米羔，三位有一定的實力，不過各人始終都有自己的粉絲群，賽果難免都引起議論。近日，連遠在台灣生活的甄妮原來都有留意《中年好聲音2》，在她跟網友的留言對話中，似乎透露自己不太滿意賽果。

有「樂壇風紀」之稱的殿堂級歌手甄妮早前特別飛來香港出席著名製作人陳淑芬的壽宴，席上陳淑芬邀請了古淖文、顏米羔、譚輝智和安雅希表演唱歌，當時四人仍未開始決賽，但已經被大家視為三甲的「大熱」人馬。甄妮連日來跟網友們對話，談到當晚宴會上的事，亦有透露自己對決賽賽果的不滿，暗指冠軍古淖文：「給滿分～笑到找牙」 、「一把火～燒到～不停音不準，只怪火太大了」、「大環境『悶』之中，有個『中年』熱鬧爭議一下」、「哈哈哈，晚宴～我被古冠軍放在他手機裹帶回家了！哎呀」、「原來評判喜歡油膩誇張精，絕非素人。忘記了要有觀眾緣親切感，非常非常重要！」等等。甄妮的評語引起大家議論，有網友認為古淖文是肥媽「保送」而得到獎，甄妮說：「唉，老油條，沒有成長的空間。」

她認為名次出爐後，有沒有內定她自然就會知道，她大爆：「拉姑喜歡譚（輝智），睇落有眼光，群群之他最好，可造之材，排舞者要打屁股，《中年好聲音》是要聲音，不是嗎？哈哈！」而她認為「TVB要的是即食麵，明白明白，想起死回生救荷包，睇吓掂（點）？」

其實早於上一屆《中年好聲音》，甄妮已經開始留意，當時她公開講過：「經過『壞聲音』前車之鑑不敢亂來，『中年好聲音』是可以去玩玩。」她更讚《中年》有《歡樂今宵》影子：「TVB靜了許久，終於又找到一個如當年『歡樂今宵』大家可以參與，歡樂，討論，溫馨的平民節目『中年好聲音』」甄妮又揶揄《好聲音》有「轉椅費」等黑幕：「至少不要像『壞聲音』會害死人！夢想不分年齡不分貴賤，只要是你喜歡，去玩玩又何妨！要給錢就不要了。」

