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02/04/2024

歌神許冠傑紅館演唱會向黃霑致敬！許冠文想做歌手參加《中年好聲音》被嫌老？

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　　「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」紅館開鑼，全場爆滿。多名重量級人物包括:陳淑芬、小美、顧紀筠、葉童、 陳國熹、劉家豪、梅小青、譚耀文等均是座上客。演唱會先由許冠傑 (Sam)連同他的兒子許懷欣 (Ryan)、許懷谷 (Scott)、徒弟兼 契仔林宏龍 (Justin)，一起從升降台登場，並以演唱會主題曲《最緊要好玩》揭開序幕。緊接帶來兩首同屬電影經典而且節拍強勁的《最住拍檔》和《賣身契》， 炒熱現場氣氛。三首快歌完結後，Sam 讚嘆說:「嘩，今晚好熱鬧呀，畀啲反應嚟聽下先！」

 

　　一向愛錫歌迷的Sam安排與歌迷合唱的環節，先後與幸運觀眾合唱了《沉默是金》和《半斤八両》。Sam之後換上另一套由香港著名時裝造型師陳華國設計的服裝，和「香港兒童合 唱團」的 100 位小朋友合唱了《大家跟住唱》、《氹氹轉》、《每事問》和《學生歌》。 這些歌曲經重新編寫後，在一眾童聲和唱下，別有一番感覺，讓觀眾彷彿一起回到了學生年代。Sam 接着繞場一周，邊行邊唱了組曲包括:《飲勝》、《陽光》和 《應該要自愛》，與觀眾握手及近距離接觸，又貼心為他們送上小禮物。

 

 

 

 

　　今年是「霑叔」黃霑逝世二十周年，在致敬環節開始前，舞台上方熒光幕播出霑叔談及創作《滄海一聲笑》的歷程以及他和Sam在錄音室時的趣事。Sam唱出由霑叔包辦曲、詞的《舊夢不須記》。之後在獻唱詞意受霑叔啟發的《紫信箋》時，霑叔女兒黃宇詩在音樂間奏時驚喜現身，獨白徐志摩的經典詩句，為這首歌添上更多離愁別緒的味道。Sam 接下來介紹:「有華人嘅地方就會聽過呢首歌，亦係我唯一一套古裝電影嘅主題曲，你哋知道邊首歌嗎？今個月係霑叔生日，所以我會同佢隔空對唱呢首好澎湃嘅《滄海一聲笑》。

 

 

　　隨後熒光幕上播放昔日《雙星報喜》的經典片段，全場觀眾彷如穿越時光隧道。緊接著許冠文 (Michael)登場，他先問現場觀眾，有誰看過剛才播放那齣 50 年前的《雙星報喜》?Michael 指:「我有一個歌星夢，其實很想做歌手。怎知道打算去報名參加《中年好聲音》時，卻被嫌棄我年紀大!」他指對方回覆:「聯合國對中年的定義，只到70歲！」因此他只能參加「老年好聲音」。Michael 又提到在《雙星報喜》播放最後一集時，Sam 曾提及很擔心在這個節目播畢後，觀眾會否仍喜歡聽他唱歌。所以當時Sam 挑選了《Will you still love me tomorrow?》一曲，以歌聲向觀眾發問：「明天你們會否依然愛我？」他說Sam應該發夢也猜不到，50年後大家依然那麼愛他！

 

 

 

　　在現場觀眾一片要求 Encore 的歡呼聲下，Sam 化身成「特別鼓手」，連同 Ryan、 Scott 和 Justin 再度現身台上，一口氣唱了四首快歌:《潮流興夾 Band》、《加價熱潮》、《尖沙咀Susie》和《天才與白痴》。到嘉賓環節，Sam介紹說：「剛才 Michael說想參加《中年好聲音》，今晚有一位特別嘉賓，她就真的有參加過《中年好聲音》，大家一定要給她很多掌聲，她人靚聲甜， 就是人稱小龍女的龍婷！」此時龍婷從升降台升到台上，和 Sam 合唱了《心裡 日記》。唱畢後，她表示去年只是坐在觀眾席欣賞 Sam 表演，萬萬想不到今年竟 然可以站在台上和他一起表演。接着他們再合唱了一曲《無敵是愛》。到了最後一節的點唱時間，Sam 繼續和現場觀眾互動合唱，在合唱多首金曲後， Sam 以一曲《浪子心聲》作結，歌迷們懷着滿足的心情離開紅館。

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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