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10/05/2024

伍富橋結婚兩周年送巨型鑽戒畀老婆！梁兆楹第一反應竟然係咁？質問：你點解會有咁多錢嘅？

#晴報文章 #演員 #夫妻之道 #伍富橋 #Twins #娛樂 #結婚 #歌手 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　伍富橋和富貴老婆梁兆楹（Shirley）的互動一向有趣，兩公婆經常隔空出賣對方最「真實」的一面。早前是伍富橋和太太結婚兩周年的日子，伍富橋花盡心思(o氹)老婆，先在IG分享幾首他在錄音室翻唱老婆最鍾意的Twins歌曲，隨後兩公婆二人世界共進晚餐，期間伍富橋為太太送上驚喜禮物，超級巨型鑽戒遞上，不過Shirley的反應是非常搞笑，反為禮物不斷質問老公。

 

 

　　早前是伍富橋和老婆Shirley結婚兩周年的紀念日，當然要大肆慶祝，一向浪漫的伍富橋憑歌寄意，將Twins的《明愛暗戀補習社》、《愛情當入樽》、《跅跅步哈姆太郎》、《戀愛大過天》及《我們的紀念冊》做成Twins Medley，在錄音室獻唱給Shirley聽，更加入不少照片和Meme圖，原來Shirley是Twins的超級粉絲，她留言說：「多謝晒，不過如果唔將我睇波嗰個_樣加落去仲要放大會好啲。」不少好友都留言大讚伍富橋冧妻有一手，浪漫至極。

 

　　直至晚餐時間，當然要燭光晚餐慶祝一下，兩人享用晚餐時，伍富橋突然向太太說：「老婆，你上次咪話好想知我個秘密禮物係咩嘅？」隨後他遞上閃鑽的首飾盒，Shirley即時搞笑問：「咩嚟呀？係咪得個盒有閃石而入面係冇？咩嚟呀？等我睇下先！」Shirley一臉驚喜又緊張，在枱底打開首飾盒，不禁喜上眉梢，不過她來不切感動就已經搞笑提到質問：「嘩，點解嘅？邊個買畀你？邊個叫你買呀？邊個畀錢你買呀？（我自己囉）你自己攞錢出嚟買？點解你會有咁多錢嘅？」伍富橋勁無奈笑稱是慢慢儲存得來的私己錢，但Shirley仍然不敢相信繼續追問，「真定假？水晶嚟呀？乜嘢呀？Mom畀錢你重新鑲呀係咪呀？冇可能！冇可能！你點解會有咁多錢唔話我知嘅？」伍富橋說：「你呢個咩問題？你試下鍾唔鍾意先啦！」

 

 

　　Shirley戴上鑽戒表示鍾意，而鑽戒亦非常巨型，目測至少三卡，但Shirley開心之餘都繼續一輪嘴追問到底伍富橋點解有咁多私己錢，更自言自語：「你呃我！我唔會沉溺喺呢啲物質上面嘅嘢，我要了解件事個根本，你係一個好多秘密嘅人。我而家要開始密切咁觀察你！」伍富橋笑言：「你幻想嗰啲感動、流涕、擁抱，係唔會出現喺我老婆身上，睇嚟要再努力啲搵錢！有興趣減肥，增肌減脂，越野跑訓練，吹水，打發時間，歡迎DM！」

 

轉載自: 晴報

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