食譜上花影處處！食用花朵遍佈中式酒樓與家常菜？今期素食譜：洋葱鮮茄香煎椰菜花片

買回來的羅勒盤栽，最近開出了白色小花。查了一下，不只是羅勒的葉子可以吃，連它的小花也可以（不過，吃掉它的花，就取不了它的籽了）。南瓜，長出來的橘黃色的花朵，亦可以吃的。用來炒雞蛋或做煎餅，很是好吃。只是說，這個花朵不常見得到，偶然在國外的菜市場找到它的縱影。

日常生活中，不乏跟食用花朵接觸的經驗。比如，去中式茶樓喝茶的時候，喝的菊花普洱茶。吃下午茶的時候，應該吃過分別用洛神花、玫瑰花和桂花做出來的糕點吧？！而媽媽就愛用金針花，做出蒸肉餅和湯水等家常菜。還有，國外的沙拉，常用上一些紫色、粉紅色和黃色等，顏色繽紛的蝶豆花。

不只是菊花、洛神花和玫瑰花等，常碰得見的食用花朵，還包括... …西蘭花和椰菜花。清洗西蘭花的時候，有留意長在莖上的綠色葉子嗎？而且它的名字，不就直接告訴你，它是花嗎？椰菜花呢，名字裏有花也有菜（相當保險的做法，哈哈）。其實上，有發現嗎？椰菜花，不就有幾片綠色葉子，緊緊包裹著長滿了細細密密的白色花球？

羅勒花、南瓜花、菊花、洛神花、玫瑰花，桂花、金針花、蝶豆花... … 到青花菜和花椰菜，原來食譜上，花影處處，很是浪漫甜蜜喔。

洋蔥鮮茄香煎椰菜花片（2人份）

時間：40分鐘

材料：

椰菜花1個／洋蔥 半個／番茄 2個／ 櫛瓜 半個／ 紅蘿蔔 1/3個／白蘑菇 6個

調味：

鹽 半茶匙／糖 2茶匙／番茄醬 1湯匙／ 英式芥末 半湯匙／黑醋 1湯匙／ 橄欖油 3湯匙／ 新鮮薄荷葉 2小束／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／ 菜刀／蔬菜刨刀／湯匙／ 茶匙／ 平底易潔鑊（不沾鍋）／ 鑊鏟

步驟：

1. 撕去洋蔥的表皮，切去頭尾，清洗乾淨後，切成絲。

2. 刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，清洗後，切成絲。

3. 清洗櫛瓜，切去頭尾，切成絲（如圖）。

4. 將白蘑菇切成粒（如圖）。

5. 挖走番茄的蒂，洗乾淨，切成塊（如圖）。

6. 拔走椰菜花的菜葉，徹底洗乾淨整棵椰菜花。然後，切成厚片。

7. 預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒入1湯匙的橄欖油，以中火將油煮沸。放入步驟6，撒上一點鹽巴和胡椒粉（如圖），以及1湯匙的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，續以中火，將步驟6煎5分鐘至金黃色。待用。

8. 以中火預熱平底易潔鑊，倒入1湯匙的橄欖油。待油煮沸後，放入步驟1，炒一炒後，放入步驟2，再炒一炒（如圖）。

9. 放入步驟3、4和5，炒拌均勻。倒入調和了1湯匙清水的調味料，將所有食材，以中火炒拌3分鐘後，關火，待用。

10. 放步驟7放回平底易潔鑊，輕輕地跟步驟9撈拌均勻。

筆記：

1. 椰菜花富含有助於提高人體免疫功能的維生素C和硒。

2. 洋蔥含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3. 番茄有豐富的維生素C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4. 櫛瓜有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

5. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

6. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

7. 蔬果全部要徹底洗淨。

8. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。