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13/05/2024

《東張西望》何伯高調十指緊扣行街再受訪！續集新何太回應網友：阿叔畀咗肉體我，唔通有錢就唔係真愛喇咩？

#港聞娛樂 #東張西望 #真愛 #何伯&何伯老婆關注組 #影視娛樂 #何伯
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　　《東張西望》何伯個案成為全城焦點，網上討論群組「何伯&何伯老婆關注組」已經增至超過56,000成員，有不少「知情人」爆料指何伯和太太已在內地避風頭，但原來兩人根本沒有離港。近日再有網友在屯門街市捕獲兩人，見到新何太拖實何伯去買餸，兩人形影不離，盡展「真愛」的重量。

 

 

 

 

　　正所謂「無懼世事變改，還是愈難愈愛」，雖然何伯與新何太接受《東張西望》訪問的初衷已經完全變質，反成為大家熱烈討論的對象，但兩人一於少理，沒有理由世俗人的眼光，兩人繼茶餐廳共進晚餐後，再被網友捕獲到在屯門街市手拖手溫馨買餸的溫馨場面。見到新何太繼續以長裙加外套示人，放棄原來貌似Hermès的包包，換上貌似Gucci的Monogram斜孭袋，除了拖實另一半，她更跟何伯一人拎住一袋購物「戰利品」，不過未知是否露面太多，新何太特別戴住黑超和口罩，但仍然被網友一眼認出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　此外，《東張西望》早前正式在節目承認已經拍攝何伯故事的續集，兩公婆再次受訪，節目當然繼續玩「吊癮」，先做預告叫觀眾們準備好「剝花生」。預告片所見，新何太換上白色長裙，秀髮披面，與何伯繼續十指緊扣行街街。原來網友「捕獲」茶餐廳溫馨餵水的一幕，正是《東張西望》拍攝的畫面，期間何伯全程不斷狂食，反而新何太主動回應網友的意見，更爆金句說：「阿叔畀咗身體我、畀咗肉體我，就留啲錢畀仔女保管，留佢仔女攞錢去，我就要跟佢捱苦，先證明到人哋係真愛，咁傻嘅？唔通有錢就唔係真愛喇咩？咁奇怪！」似乎《東張西望》將會繼續跟進，分拆多集推出，除了魏柏豪因訪問二人而變得爆紅外，廠景主持區永權和朱凱婷都忍不住要幽一默，朱凱婷用「鄉音」反駁區永權：「唔係繼承，係處理，我哋係處理觀眾嘅要求，你用詞用好啲，好唔好？」

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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#港聞娛樂 #東張西望 #真愛 #何伯&何伯老婆關注組 #影視娛樂 #何伯
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