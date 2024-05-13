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13/05/2024

42歲余文樂回春開小紅書狂派福利！讚內地網民二字反被嘲：道德綁架

#晴報文章 #演員 #余文樂 #小紅書 #娛樂 #王棠云 #影視娛樂
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Text: 小紅書、IG

　　現年42歲的余文樂曾是Y2K年代的男神，忙於潮牌生意的他，最近終於開設小紅書帳戶，他不停更新，冧粉絲不遺餘力。不過，余文樂一個示好舉動，反遭小紅書網民質疑他道德綁架！

 

　　余文樂2017年與台灣皮帶大王千金王棠云結婚生子後，漸漸淡出幕前，但近年他被指斷崖式衰老，更曾被嘲諷是「老頭」。不過，淡出多時的他依然受內地網民歡迎，經常被野生捕獲影合照放上網，早前他被遊客直擊在灣仔放狗，顏值提升不少，「火車軌」未有之前般明顯，加上剃掉白鬚，看來更符合中佬型男的年紀。

 

 

　　日前余文樂終於登陸小紅書，帳號刻意命名為「我不是余文樂」，第一個帖子正是發布自己打網球的情況。只見大汗淋漓的他穿上無袖運動衫，大曬雙臂紋身，打波打到面紅紅的他充滿活力，人都後生不少。他勁友善說：「Hello大家好，我是余文樂，小紅書的朋友你們好，我以後會在小紅書跟大家分享關於我的工作、生活。」

 

 

　　余文樂一反平時的低調，十日內連發八篇小紅書「派福利」，不但有型男車內自拍、與友人出海、駕電單車的背影等，少不得穿上一身自家潮牌的服飾上陣。他更頻頻回覆小紅書網民的留言，比起他的IG設定限制留言，明顯熱情得多。他更留言：「謝謝小紅書的你們這麼歡迎我，大家都很和善、有趣我有看到大家的留言，知道大家想我多分享一些不同的主題。」他歡迎網民選出想看的分享主題，相當尊重民意。

 

 

　　不過，出名mean爆的網民對於竟然獲余文樂讚賞「和善」，似乎不敢苟同，有人質疑：「和善……先道德綁架一下讓我們不好意思噴（批評）嗎？」獲不少網民附和：「閱讀理解滿分」、「可惜我沒有道德，綁架不了」、「哈哈，網友可不是好糊弄的」、「世界仔」等等，看來余文樂的善意讚美竟帶來反效果。

 

轉載自: 晴報

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