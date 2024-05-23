23/05/2024
3.5萬訂閱Q&A！男女眼中最差體驗係點？女士無XX男士最無癮！點解蛋蛋時大時細？可能是這問題！對齊姿勢易擊中G點？C點仲興奮！女生事後謹記一件事
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
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Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau
Editing／Crystal Kwok
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