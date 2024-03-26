余文樂灣仔放狗衰老外貌受網民討論：梳個靚仔頭即刻後生晒！「死敵」陳冠希獲讚顏值重回高峰

現年42歲的余文樂，近年不時被指斷崖式衰老，不復男神當年勇。近日身在香港的他再被網民野生捕獲，發現他的外貌再起變化！而余文樂當年的「死對頭」陳冠希碰巧亦在港，有了幸福家庭的他「無晒火氣」，面對偷拍粉絲竟有如此舉動。

余文樂早前在日本及上海獲粉絲邀請合照，結果頭戴冷帽的他額頭「火車軌」暴現，加上大細眼、臉容浮腫及鬚根斑白，唔少網民驚訝他42歲便急速衰老，儼如一個風霜阿伯。

不過，日前有內地網民在灣仔一間咖啡店遇上余文樂，網民笑言一進去便見到對方排在前面買咖啡：「他（余文樂）轉過身的時候，我一整個大腦當機，然後他看我被嚇到了，很友好的衝我笑了笑。」網民拍下余文樂放狗的情況，只見穿短袖tee的他梳了烏黑油頭，側邊剷青，容貌明顯回春，「火車軌」未有之前般明顯，皮膚較有光澤，加上他終於剃掉白鬚，看來比「阿伯」時期後生20年，似返42歲的年紀，網民讚：「真人真的很帥，比我拍的好看！」有粉絲搞笑說：「終於營業了嗎哈哈！顏值在線了！」、「他突然很老但他突然又不老了」、「之前留白頭髪睇落好老，依家有又梳個靚仔頭即刻後生晒」。

無獨有偶，曾被指殘得快的陳冠希亦身在香港出席潮流盛事ComplexCon，又一盡地主之誼，在米芝蓮三星的龍景軒招待潮人藤原浩等人飲茶。

有唔少網民連日拍下Edison放上網，只見他雖有明顯眼袋，但靚仔依然，唔少人讚他自然老去，仍然勁有型。除了顏值重回高峰，昔日性格火爆的Edison明顯「收晒火」。有女遊客在西營盤一咖啡店撞見Edison與友人「吹水」，先偷影幾張，再由他們身邊走過扮偶遇拍照，難得Edison完全無動氣，更親切與女遊客合照。他在香港街頭遇上粉絲時，不但友善握手，收到禮物更鞠躬答謝，超有禮！