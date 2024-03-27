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27/03/2024

何超盈KO社恐曬夫妻Sweet爆合照！澄清缺席家族酒店開幕，原來因為咁？

#辛奇隆 #哈佛學霸 #辛千覓 #已故賭王 #何鴻燊 #何超盈 #影視娛樂
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　　已故賭王何鴻燊的四房長女何超盈，自從結婚生女後甚少公開露面，去年她自爆原來因社恐而害怕面對鏡頭。不過，超盈已逐漸克服社恐，26日罕有分享與老公辛奇隆盛裝打扮的夫妻靚相，亦是她事隔三年半後，再於IG出post！

 

 

　　何家上周六（23日）近乎總動員齊集澳門的酒店開幕活動，當天亦是四太梁安琪的正日生日，四太、何猷君與太太奚夢瑤、何猷亨及孻女何超欣都有出席，但未見超盈夫婦。為免因缺席家族酒店開幕及媽咪生日而惹來揣測，超盈難得在IG發布新相，公開缺席原因。

 

　　超盈發布多張與老公辛奇隆的甜蜜合照，相中二人盛裝打扮，穿上黃色高衩晚裝的超盈狀態大勇，身形fit到爆，手腳十分纖幼；而老公辛奇隆看來亦比之前清減。超盈小鳥依人依偎在老公肩膊，辛奇隆亦冧爆望實老婆。她笑言二人的造型及甫士猶如「史密夫與史密妻（Mr & Mrs Smith）」，又特別解釋酒店開幕當日，他們未有現身的原因：「No more guessing. My hubby is back, and dressed since morning to attend the opening of #versacemacau #versace. Audrey got HFMD. For my family members, my siblings, my friends...being super understanding.（不用再猜測，我老公回來了，我們由當天早上便一直打扮，準備參加酒店開幕，但Audrey（女兒）得了手足口病。多謝我的家人、兄弟、好友們超級體諒。」

 

 

 

 

 

 

 

　　其實，超盈19年與哈佛學霸辛奇隆訂婚，並誕下寶貝女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），翌年二人補辦婚禮，自此超盈生活極為低調，甚少公開露面。去年底，她出席婚禮的照片被流出，她氣得在微博撰長文解釋：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』。因為一些私人理由，所以我對鏡頭還是有點恐慌，和希望可以在調整克服自己之前，希望可以低調和慢慢開始分享，可是我還沒有完全準備好。」她回應網友時，透露有社恐，只想低調生活。

 

　　幸好，超盈已慢慢克服社恐，闊別社交場合多時的她，上周四跟閨密林心兒出席鄭志剛籌辦的The Children Ball晚宴。心兒分享二人合照，只見曬靚肩的超盈拖實心兒的手，展露燦爛笑容。超盈亦在微博分享The Children Ball照片，有內地網民問她何以缺席澳門酒店活動，她亦耐心回答：「女兒病了。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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